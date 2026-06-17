Pixel Watch отримали нові ШІ-можливості: головні фішки Wear OS 7

Google офіційно оголосила про початок розгортання операційної системи Wear OS 7 для своїх смарт-годинників. Довгоочікуване оновлення, яке вперше анонсували на конференції I/O 2026, вже стає доступним для користувачів останніх трьох поколінь гаджетів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google .

Розумні функції та автоматизація з Gemini

Головним рушієм змін у Wear OS 7 став вбудований ШІ-асистент Gemini. Розробники додали унікальну функцію Create My Widget, яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані інформаційні віджети (Wear Widgets) на екрані годинника за допомогою звичайних текстових або голосових запитів рідною мовою.

Окрім цього, інтелектуальний асистент забезпечує роботу багатокрокової автоматизації. Тепер за допомогою голосу можна, наприклад, забронювати тренування у спортзалі або оформити доставку їжі з ресторану.

Також система отримала нову візуальну мову дизайну Neural Express: годинник аналізуватиме історію чатів, пошукових запитів і листів у Gmail, щоб виводити на екран контекстні та максимально корисні підказки протягом дня.

"Живий" інтерфейс та контроль над екосистемою

У Wear OS 7 з'явилися динамічні сповіщення Live Updates (Живі оновлення). Вони дозволяють прямо на ходу відстежувати важливу інформацію в реальному часі без необхідності відкривати окремий софт.

На екрані відображатиметься рахунок спортивного матчу, що триває, точний прогрес поточного тренування або час до приїзду кур'єра з їжею.

Суттєво розширилися можливості керування підключеними гаджетами:

Робота з аудіо: користувачі можуть перемикати треки, налаштовувати гучність і керувати потоками на бездротових навушниках, домашніх смарт-динаміках та інших акустичних системах.

Інтеграція з Android XR: годинник повністю сумісний з майбутніми смарт-окулярами доповненої реальності від Google. Якщо зробити знімок за допомогою XR-окулярів, його можна буде миттєво переглянути та оцінити на дисплеї Pixel Watch.

Прокачка батареї та сумісність

Важливим бонусом для користувачів стане оптимізація енергоспоживання.

За заявою Google, перехід на Wear OS 7 дозволяє збільшити загальний час роботи акумулятора на 10%. Це доповнює апаратні переваги найновішої моделі Pixel Watch 4, яка отримала підтримку технології надшвидкої зарядки.

На сьогодні офіційне оновлення операційної системи вже розгортається по повітрю для власників трьох моделей: Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 та Pixel Watch 4.

Точних термінів релізу нової Wear OS 7 для пристроїв інших виробників, зокрема для лінійки Samsung Galaxy Watch, компанія Google наразі не називає.