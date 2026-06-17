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Pixel Watch получили новые возможности ИИ: главные особенности Wear OS 7

15:34 17.06.2026 Ср
3 мин
Новая прошивка увеличивает время автономной работы устройств и обеспечивает тесную интеграцию с Gemini
aimg Ольга Завада
Pixel Watch получили новые возможности ИИ: главные особенности Wear OS 7 Pixel Watch научились управлять XR-очками (скриншот: Google)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google официально объявила о начале развертывания операционной системы Wear OS 7 для своих смарт-часов. Долгожданное обновление, впервые анонсированное на конференции I/O 2026, уже становится доступным для пользователей гаджетов последних трех поколений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google.

Интеллектуальные функции и автоматизация с Gemini

Главной движущей силой изменений в Wear OS 7 стал встроенный ИИ-ассистент Gemini. Разработчики добавили уникальную функцию Create My Widget, которая позволяет пользователям создавать персонализированные информационные виджеты (Wear Widgets) на экране часов с помощью обычных текстовых или голосовых запросов на родном языке.

Кроме того, интеллектуальный помощник обеспечивает работу многошаговой автоматизации. Теперь с помощью голоса можно, например, забронировать тренировку в спортзале или заказать доставку еды из ресторана.

Также система получила новый визуальный язык дизайна Neural Express: часы будут анализировать историю чатов, поисковых запросов и писем в Gmail, чтобы выводить на экран контекстные и максимально полезные подсказки в течение дня.

"Живой" интерфейс и контроль над экосистемой

В Wear OS 7 появились динамические уведомления Live Updates (Живые обновления). Они позволяют прямо на ходу отслеживать важную информацию в реальном времени без необходимости открывать отдельное приложение.

На экране будет отображаться счет проходящего спортивного матча, точный прогресс текущей тренировки или время до приезда курьера с едой.

Существенно расширились возможности управления подключенными гаджетами:

Работа с аудио: пользователи могут переключать треки, настраивать громкость и управлять потоками на беспроводных наушниках, домашних смарт-динамиках и других акустических системах.

Интеграция с Android XR: часы полностью совместимы с будущими смарт-очками дополненной реальности от Google. Если сделать снимок с помощью XR-очков, его можно будет мгновенно просмотреть и оценить на дисплее Pixel Watch.

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Улучшение автономности и совместимость

Важным бонусом для пользователей станет оптимизация энергопотребления.

По заявлению Google,переход на Wear OS 7 позволяет увеличить общее время работы аккумулятора на 10%. Это дополняет аппаратные преимущества новейшей модели Pixel Watch 4, которая получила поддержку технологии сверхбыстрой зарядки.

На сегодняшний день официальное обновление операционной системы уже распространяется по воздуху для владельцев трех моделей: Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 и Pixel Watch 4.

Точных сроков выпуска новой Wear OS 7 для устройств других производителей, в частности для линейки Samsung Galaxy Watch, компания Google пока не называет.

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