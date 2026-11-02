Не Pixel і не Xiaomi: який Android-смартфон назвали головним конкурентом iPhone 18 Pro Max

Хто ж головний опонент Apple?

За сукупністю апаратних характеристик, оптимізації системи та доступності на ринку єдиним прямим аналогом iPhone 18 Pro Max залишається Samsung Galaxy S26 Ultra.

Смартфон отримав потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 гігабайтів оперативної пам'яті та акумулятор ємністю 5000 мАг.

Окрім високої продуктивності, пристрій пропонує декілька важливих технологічних рішень:

дисплей Privacy Display, який приховує зображення під кутом від сторонніх очей;

розширені можливості для відеомонтажу та важких ігор;

збалансовану графічну систему для тривалих навантажень.

Попри 200-мегапіксельну основну камеру конкурента, iPhone 18 Pro Max досі випереджає його за швидкістю роботи завдяки процесору A20 Pro. Смартфон Apple також зберігає перевагу в якості відеозйомки.

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Чому Google Pixel 11 Pro XL та Xiaomi програють боротьбу?

Багато користувачів вважають альтернативою флагмани від Google, оскільки компанія створює власне ПЗ та апаратну частину. Однак фірмовий чип Tensor G6 суттєво відстає від конкурентів за продуктивністю.

Під час синтетичних тестів розробка Google поступалася за швидкістю роботи навіть смартфонам Samsung трирічної давнини.

Китайський Xiaomi 18 Pro Max має непересічні характеристики та новіший чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 разом із додатковим екраном на блоці камер.

Проте його оболонка HyperOS на базі Android 17 поступається за зручністю та оптимізацією інтерфейсу One UI 9 від Samsung.

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Майбутнє протистояння та очікування Galaxy S27 Ultra

Експерти наголошують: ринкове суперництво між Apple та Samsung збережеться і надалі.

Чутки та витоки інсайдерів вказують на те, що майбутній Galaxy S27 Ultra отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 та повністю перероблену систему камер.

Новий сенсор і вдосконалена обробка зображень мають допомогти південнокорейському виробнику скоротити відставання від Apple у якості фото та відео. Це посилить позиції компанії в конкуренції з американським брендом.