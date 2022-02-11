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Pixel 3 получил последнее обновление

Автор: Сергей Пышкин

Смартфоны Pixel 3 и 3 XL от компании Google, получили последнее обновление. Однако, это на одно больше, чем обещала корпорация.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Официальная поддержка моделей серии Pixel 3 была запланирована к октябрю прошлого года. После последнего обновления операционной системы до Android 12 и последнего патча, Google все же решила удалить смартфон из официальной поддержки.

В Pixel 3 компания исправила недостатки дисплея Pixel 2 и поразила возможностями камеры смартфона.

В течение последних лет Google не могла удержать необходимый темп, из-за того, что часто упускала важные для нынешнего смартфона функции. Однако, прошлогодний Pixel 6 вновь вывел мобильные телефоны компании на территорию флагманов.

Напомним, РБК-Украина писало, что решение Google сделать двухэтапную аутентификацию включенной по умолчанию - сократило количество взломов аккаунтов вдвое.

Также недавно компания подорожала на 10% после того, как ее материнская компания Alphabet согласовала решение касаемо дробления акций в соотношении 20 к 1.

Тем временем Google планирует добавить поддержку криптовалют в Google Pay.

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