Двухэтапная аутентификация Google вдвое сократила количество взломов аккаунтов

Согласно сообщению Google, компания нацелена на будущее без паролей, которое и в дальнейшем будет защищать безопасность ее пользователей. Между тем двухэтапная проверка является основным элементом стратегии компании, поскольку она повышает безопасность благодаря требованию относительно наличия физического предмета, такого как ключа безопасности или же мобильного телефона для получения уникального SMS-сообщения.

Еще в 2018 году инженеры Google обнаружили, что более 90% аккаунтов не используют двухэтапную аутентификацию. Как отмечают представители компании, главным барьером остается то, что пользователи иногда недооценивают соответствующую процедуру.

"Двухэтапная аутентификация требует много обучения, и мы хотим, чтобы пользователи понимали, что это такое и почему это выгодно. Нам также необходимо убедиться, что учетные записи пользователей настроены правильно с резервным адресом электронной почты и номером телефона, чтобы избежать блокировки аккаунта после принудительного 2SV", - заявил директор по безопасности аккаунтов Google Гуемми Ким.