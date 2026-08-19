Pixel 11 став заручником ШІ: смартфон Google програє флагманам конкурентів

У чому Pixel 11 програє іншим флагманам?

Аналітики зазначають, що Google роками спирається на оптимізацію ПЗ, проте апаратна частина флагманів 2026 року суттєво відстає від пропозицій Apple, Samsung і китайських брендів.

Поки конкуренти впроваджують нові технології, Pixel 11 зберігає концепцію, яка мало чим відрізняється від моделей минулих років.

Основні претензії фахівців до апаратної частини:

Процесор: чипсет Tensor G6 демонструє продуктивність на рівні середнього сегмента й суттєво програє актуальним Snapdragon та Apple A-серії у важких завданнях і іграх.

Автономність і зарядка: конкуренти переходять на кремній-вуглецеві акумулятори ємністю до 7 000 мАг із надшвидкою зарядкою, тоді як складаний Pixel 11 Pro Fold отримав батарею на 4 750 мАг - навіть менше, ніж у попередника.

Камери: флагманський сегмент активно впроваджує 200-мегапіксельні перископічні модулі, а Google продовжує використовувати застарілу оптичну формулу.

Нові фішки: замість кардинального поліпшення заліза розробники додали сповіщення HiLight, яке експерти порівнюють із даремним датчиком температури з минулих поколінь смартфонів.

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Що вимагають користувачі від майбутнього Pixel 12?

Опитування показують чіткий тренд:

65 відсотків респондентів вважають, що у Pixel 12 компанія повинна першочергово віддати пріоритет апаратному забезпеченню.

За подальший розвиток виключно ШІ проголосували лише 2 відсотки.

Важливо, що більшість функцій Gemini працюють через хмару й доступні на інших смартфонах, тому покупка Pixel втрачає унікальну цінність, якщо залізо не відповідає ціннику.

Експерти резюмують: Pixel 11 довів лідерство Google у сфері програмного ШІ, але майбутній Pixel 12 мусить довести, що компанія здатна створювати конкурентне залізо.