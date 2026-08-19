Pixel 11 стал заложником ИИ: смартфон Google проигрывает флагманам конкурентов

В чем Pixel 11 проигрывает другим флагманам?

Аналитики отмечают, что Google годами опирается на оптимизацию ПО, однако аппаратная часть флагманов 2026 года существенно отстает от предложений Apple, Samsung и китайских брендов.

Пока конкуренты внедряют новые технологии, Pixel 11 сохраняет концепцию, мало чем отличающуюся от моделей прошлых лет.

Основные претензии специалистов к аппаратной части:

Процессор: чипсет Tensor G6 демонстрирует производительность на уровне среднего сегмента и существенно проигрывает актуальным Snapdragon и Apple A-серии в трудных задачах и играх.

Автономность и зарядка: конкуренты переходят на кремний-углеродные аккумуляторы емкостью до 7 000 мАч со сверхбыстрой зарядкой, тогда как складной Pixel 11 Pro Fold получил батарею на 4 750 мАч - даже меньше, чем у предшественника.

Камеры: флагманский сегмент активно внедряет 200-мегапиксельные перископические модули, а Google продолжает использовать устаревшую оптическую формулу.

Новые фишки: вместо кардинального улучшения железа разработчики добавили уведомление HiLight, которое эксперты сравнивают с бесполезным датчиком температуры из прошлых поколений смартфонов.

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Что потребуют пользователи от будущего Pixel 12?

Опросы показывают четкий тренд:

65 процентов респондентов считают, что в Pixel 12 компания должна отдать приоритет аппаратному обеспечению.

За дальнейшее развитие исключительно ИИ проголосовали всего 2 процента.

Важно, что большинство функций Gemini работает через облако и доступно на других смартфонах, поэтому покупка Pixel теряет уникальную ценность, если железо не соответствует ценнику.

Эксперты резюмируют: Pixel 11 доказал лидерство Google в сфере программного ИИ, но будущий Pixel 12 должен доказать, что компания способна создавать конкурентное железо.