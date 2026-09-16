Pixel 11 під загрозою: Google випустила критичний патч, але проігнорувала флагман

Google з двотижневим запізненням випустила вересневе оновлення системи безпеки для смартфонів Pixel, яке виправляє понад 100 критичних прогалин у захисті.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на Android .

Разом із патчем пристрої отримали стабільну версію операційної системи Android 17 QPR1 та відповідний набір нових функцій Pixel Drop.

Головною причиною термінової інсталяції є те, що щонайменше одна з усунутих помилок вже активна й використовується хакерами для цільових атак.

Що виправили?

Оновлення під номером CP3A.260905.009 містить 110 виправлень, з яких 46 є критичними, а ще 9 закривають можливість віддаленого виконання коду в модемах, завантажувачі та компонентах телефонії.

Критична уразливість модему отримала маркування CVE-2026-58704 та дозволяє зловмисникам підвищувати привілеї у системі.

Google вже підтвердила факт обмежених атак із використанням цього багу, проте деталі звіту традиційно не розголошуються. Повний захист гарантує рівень безпеки у період від 5 вересня 2026 року.

Які моделі отримали апдейт, а які залишилися без захисту?

Глобальний реліз охоплює 21 пристрій, серед яких серії від Pixel 6 до Pixel 10a, а також Pixel Fold та Pixel Tablet.

Проте новий флагман Pixel 11 опинився у дещо дивній ситуації:

Пристрій взагалі відсутній у списку на отримання вересневого патча.

Упродовж вересня модель вже отримала два дрібні оновлення, але обидва залишили патч безпеки на рівні 1 вересня.

За оцінкою самої Google, цього рівня недостатньо для захисту від атаки на модем.

Компанія наразі не коментує, чи загрожує небезпека власникам Pixel 11 і коли пристрій перейде на Android 17 QPR1.

Епоха Pixel 6 добігає кінця

Для смартфонів Pixel 6 та Pixel 6 Pro це квартальне оновлення стало останнім великим релізом. Моделі 2021 року випуску підходять до завершення 5-річного терміну гарантованої підтримки, який спливає у жовтні 2026 року.

Власникам цих гаджетів рекомендують встановити поточний патч і замислитися про купівлю нового смартфона. Перевірити наявність оновлення можна у меню Налаштування - Система та оновлення програмного забезпечення.