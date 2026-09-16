ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Pixel 11 под угрозой: Google выпустила критический патч, но проигнорировала флагман

13:13 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
Pixel 11 под угрозой: Google выпустила критический патч, но проигнорировала флагман Google задерживает патч безопасности для Pixel 11 (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google с двухнедельным опозданием выпустила сентябрьское обновление системы безопасности для смартфонов Pixel, исправляющее более 100 критических пробелов в защите.

Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на Android.

Вместе с патчем устройства получили стабильную версию операционной системы Android 17 QPR1 и соответствующий набор новых функций Pixel Drop.

Главной причиной срочной инсталляции является то, что по меньшей мере одна из устраненных ошибок уже активна и используется хакерами для целевых атак.

Что исправили?

Обновление под номером CP3A.260905.009 содержит 110 исправлений, из которых 46 являются критическими, а еще 9 закрывают возможность удаленного выполнения кода в модемах, загрузчиках и телефонных компонентах.

Критическая уязвимость модема получила маркировку CVE-2026-58704 и позволяет злоумышленникам повышать привилегии в системе.

Google уже подтвердила факт ограниченных атак с использованием этого бага, однако детали отчета традиционно не разглашаются. Полная защита гарантирует уровень безопасности в период с 5 сентября 2026 года.

Читайте больше : Не переплачивайте по Pixel 11: топ-5 Android-флагманов, которые стоят дешевле

Какие модели получили апдейт, а какие остались без защиты?

Глобальный релиз охватывает 21 устройство, среди которых серии от Pixel 6 до Pixel 10a, а также Pixel Fold и Pixel Tablet.

Однако новый флагман Pixel 11 оказался в несколько странной ситуации:

  • Устройство вообще отсутствует в списке на получение сентябрьского патча.
  • В течение сентября модель уже получила два мелких обновления, но оба оставили патч безопасности на уровне 1 сентября.

По оценке самой Google, этого уровня недостаточно для защиты от атаки на модем.

Компания пока не комментирует, угрожает ли опасность владельцам Pixel 11 и когда устройство перейдет на Android 17 QPR1.

Больше интересного: Google выпустила большое обновление Android: Gemini, Find Hub и Messages получили новые фишки

Эпоха Pixel 6 подходит к концу

Для смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro это квартальное обновление стало последним большим релизом. Модели 2021 года выпуска подходят к истечению 5-летнего срока гарантированной поддержки, который истекает в октябре 2026 года.

Владельцам этих гаджетов рекомендуют установить текущий патч и задуматься о покупке нового смартфона. Проверить наличие обновлений можно в меню Настройки - Система и обновления программного обеспечения.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Android Pixel Смартфоны
Новости
Рада проголосовала за отмену льготы на посылки: что изменится
Рада проголосовала за отмену льготы на посылки: что изменится
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом