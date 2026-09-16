Pixel 11 под угрозой: Google выпустила критический патч, но проигнорировала флагман
Google с двухнедельным опозданием выпустила сентябрьское обновление системы безопасности для смартфонов Pixel, исправляющее более 100 критических пробелов в защите.
Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на Android.
Вместе с патчем устройства получили стабильную версию операционной системы Android 17 QPR1 и соответствующий набор новых функций Pixel Drop.
Главной причиной срочной инсталляции является то, что по меньшей мере одна из устраненных ошибок уже активна и используется хакерами для целевых атак.
Что исправили?
Обновление под номером CP3A.260905.009 содержит 110 исправлений, из которых 46 являются критическими, а еще 9 закрывают возможность удаленного выполнения кода в модемах, загрузчиках и телефонных компонентах.
Критическая уязвимость модема получила маркировку CVE-2026-58704 и позволяет злоумышленникам повышать привилегии в системе.
Google уже подтвердила факт ограниченных атак с использованием этого бага, однако детали отчета традиционно не разглашаются. Полная защита гарантирует уровень безопасности в период с 5 сентября 2026 года.
Какие модели получили апдейт, а какие остались без защиты?
Глобальный релиз охватывает 21 устройство, среди которых серии от Pixel 6 до Pixel 10a, а также Pixel Fold и Pixel Tablet.
Однако новый флагман Pixel 11 оказался в несколько странной ситуации:
- Устройство вообще отсутствует в списке на получение сентябрьского патча.
- В течение сентября модель уже получила два мелких обновления, но оба оставили патч безопасности на уровне 1 сентября.
По оценке самой Google, этого уровня недостаточно для защиты от атаки на модем.
Компания пока не комментирует, угрожает ли опасность владельцам Pixel 11 и когда устройство перейдет на Android 17 QPR1.
Эпоха Pixel 6 подходит к концу
Для смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro это квартальное обновление стало последним большим релизом. Модели 2021 года выпуска подходят к истечению 5-летнего срока гарантированной поддержки, который истекает в октябре 2026 года.
Владельцам этих гаджетов рекомендуют установить текущий патч и задуматься о покупке нового смартфона. Проверить наличие обновлений можно в меню Настройки - Система и обновления программного обеспечения.