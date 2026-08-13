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Pixel 11 отримав автономного ШІ-агента: Gemini може діяти без команд

09:51 13.08.2026 Чт
3 хв
На користувачів чекає флагманський процесор і покращені камери
aimg Ольга Завада
Google показала смартфони Pixel 11 з чіпом Tensor G6 (фото: Google)

Google зробила Pixel 11 розумнішим, проте не радикально іншим. Нові смартфони зберегли знайомий дизайн попередників, але отримали суттєво розширені можливості Gemini та нові камери.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Автономні ШІ-агенти та нові функції Gemini

Головним фокусом лінійки Pixel 11 стало впровадження фонових автономних ШІ-агентів.

У США користувачі зможуть використовувати Gemini для замовлення продуктів, бронювання поїздок, купівлі кави або ж телефонних дзвінків у заклади для резервування столиків і запису на прийом.

Власник пристрою може в будь-який момент перехопити управління або переглянути розшифровку розмови.

Упродовж найближчих тижнів Gemini отримає інтеграцію з сервісами Granola, Otter.ai, Wix, Fever, Get Your Guide, Localiza, OpenTable, Ticketmaster, iHeartRadio, Pandora, Angi, Thumbtack та Zocdoc.

Серед інших інтелектуальних новинок:

  • Інструмент диктування Rambler для швидкого створення текстів;
  • Оновлена функція Magic Cue, яка аналізує дані з усіх додатків для підказки дій чи закладів;
  • Автоматичний переклад відео, подкастів та голосових повідомлень;
  • Пошук Circle to Search безпосередньо через інтерфейс камери
  • Переклад мови жестів у текст у реальному часі для людей із порушеннями слуху.

Можливості камери та режим для авторів

Апаратна та програмна частини камери також отримали низку оновлень. Функція Magic Capture обирає найкращі кадри з сотень зроблених під час відеозйомки, автоматично кадрує їх і прибирає розмиття.

Оновлення фотосистеми та відеозйомки містять:

  • Збільшення суперзуму до 120x у моделях Pro та до 30x у базовому Pixel 11;
  • Прискорену в 4,5 раза нічну зйомку Instant Night Sight у серії Pro;
  • Підтримку відео у роздільній здатності 8K із покращеною стабілізацією;
  • Можливість створення власних кастомних фільтрів;
  • Режим Creator Suite, що перетворює смартфон на телепромптер під час зйомки відео із збереженням матеріалу в окрему папку.

Флагмани здивують новим чипом, ШІ та покращеними функціями зйомки (фото: Google)

Процесор Tensor G6 та зміни в апаратному забезпеченні

Усі пристрої серії оснащені новим процесором Tensor G6, який на 20 відсотків енергоефективніший за попередника та забезпечує на 25 відсотків швидший інтернет-серфінг.

Примітно, що сенсор телефото у Pro-моделях захоплює на 32 відсотки більше світла.

Дисплеї зберегли розміри попереднього покоління, проте у версіях Pro зросла пікова яскравість.

На задній панелі навколо спалаху з'явився світлодіодний індикатор, який сигналізує про виклики чи повідомлення від важливих контактів, а також про процес обробки запитів алгоритмами Gemini.

Ціни та конфігурації

Усі пристрої серії Pixel 11 доступні для передзамовлення та постачаються з мінімальним обсягом вбудованої пам'яті 256 ГБ.

Базова модель Pixel 11 коштує від 899 доларів, Pixel 11 Pro - від 1099 доларів, а старша версія Pixel 11 Pro XL - від 1299 доларів (на 100 доларів дорожча за Pixel 10 XL).

Разом із телефонами презентували нову серію аксесуарів, включно з прозорими чохлами Pixelsnap та підставками Pixelsnap Ring Stand.

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