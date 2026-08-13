Pixel 11 отримав автономного ШІ-агента: Gemini може діяти без команд

Google зробила Pixel 11 розумнішим, проте не радикально іншим. Нові смартфони зберегли знайомий дизайн попередників, але отримали суттєво розширені можливості Gemini та нові камери.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
Головним фокусом лінійки Pixel 11 стало впровадження фонових автономних ШІ-агентів.
У США користувачі зможуть використовувати Gemini для замовлення продуктів, бронювання поїздок, купівлі кави або ж телефонних дзвінків у заклади для резервування столиків і запису на прийом.
Власник пристрою може в будь-який момент перехопити управління або переглянути розшифровку розмови.
Упродовж найближчих тижнів Gemini отримає інтеграцію з сервісами Granola, Otter.ai, Wix, Fever, Get Your Guide, Localiza, OpenTable, Ticketmaster, iHeartRadio, Pandora, Angi, Thumbtack та Zocdoc.
Серед інших інтелектуальних новинок:
Апаратна та програмна частини камери також отримали низку оновлень. Функція Magic Capture обирає найкращі кадри з сотень зроблених під час відеозйомки, автоматично кадрує їх і прибирає розмиття.
Оновлення фотосистеми та відеозйомки містять:
Флагмани здивують новим чипом, ШІ та покращеними функціями зйомки (фото: Google)
Усі пристрої серії оснащені новим процесором Tensor G6, який на 20 відсотків енергоефективніший за попередника та забезпечує на 25 відсотків швидший інтернет-серфінг.
Примітно, що сенсор телефото у Pro-моделях захоплює на 32 відсотки більше світла.
Дисплеї зберегли розміри попереднього покоління, проте у версіях Pro зросла пікова яскравість.
На задній панелі навколо спалаху з'явився світлодіодний індикатор, який сигналізує про виклики чи повідомлення від важливих контактів, а також про процес обробки запитів алгоритмами Gemini.
Усі пристрої серії Pixel 11 доступні для передзамовлення та постачаються з мінімальним обсягом вбудованої пам'яті 256 ГБ.
Базова модель Pixel 11 коштує від 899 доларів, Pixel 11 Pro - від 1099 доларів, а старша версія Pixel 11 Pro XL - від 1299 доларів (на 100 доларів дорожча за Pixel 10 XL).
Разом із телефонами презентували нову серію аксесуарів, включно з прозорими чохлами Pixelsnap та підставками Pixelsnap Ring Stand.