Pixel 11 получил автономного ИИ-агента: Gemini может действовать без команд

Google сделала Pixel 11 умнее, но не радикально другим. Новые смартфоны сохранили знакомый дизайн предшественников, но получили значительно расширенные возможности Gemini и новые камеры.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Главным фокусом линейки Pixel 11 стало использование фоновых автономных ИИ-агентов .
В США пользователи смогут использовать Gemini для заказа продуктов, бронирования поездок, покупки кофе или телефонных звонков в заведения для резервирования столиков и записи на прием.
Владелец устройства может в любой момент перехватить управление или рассмотреть расшифровку разговора.
В ближайшие недели Gemini получит интеграцию с сервисами Granola, Otter.ai, Wix, Fever, Get Your Guide, Localiza, OpenTable, Ticketmaster, iHeartRadio, Pandora, Angi, Thumbtack и Zocdoc.
Среди других интеллектуальных новинок :
Аппаратная и программная части камеры также получили ряд обновлений. Функция Magic Capture выбирает лучшие кадры из сотен сделанных во время видеосъемки, автоматически кадрирует их и убирает размытие.
Обновление фотосистемы и видеосъемки содержат:
Флагманы удивят новым чипом, ИИ и улучшенными функциями съемки (фото: Google)
Все устройства серии оснащены новым процессором Tensor G6, который на 20 процентов энергоэффективнее предшественника и обеспечивает на 25 процентов более быстрый интернет-серфинг.
Примечательно, что сенсор телефото в Pro-моделях захватывает на 32 процента больше света.
Дисплеи сохранили размеры предыдущего поколения, однако в версиях Pro выросла пиковая яркость.
На задней панели вокруг вспышки появился светодиодный индикатор, который сигнализирует о вызовах или сообщениях от важных контактов, а также о процессе обработки запросов алгоритмами Gemini.
Все устройства Pixel 11 доступны для предзаказа и поставляются с минимальным объемом встроенной памяти 256 ГБ.
Базовая модель Pixel 11 стоит от 899 долларов, Pixel 11 Pro - от 1099 долларов, а старшая версия Pixel 11 Pro XL - от 1299 долларов (на 100 долларов дороже Pixel 10 XL).
Вместе с телефонами презентовали новую серию аксессуаров, включая прозрачные чехлы Pixelsnap и подставки Pixelsnap Ring Stand.