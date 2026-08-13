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Pixel 11 получил автономного ИИ-агента: Gemini может действовать без команд

09:51 13.08.2026 Чт
3 мин
Пользователей ждет флагманский процессор и улучшенные камеры
aimg Ольга Завада
Google показала смартфоны Pixel 11 с чипом Tensor G6 (фото: Google)

Google сделала Pixel 11 умнее, но не радикально другим. Новые смартфоны сохранили знакомый дизайн предшественников, но получили значительно расширенные возможности Gemini и новые камеры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Автономные ИИ-агенты и новые функции Gemini

Главным фокусом линейки Pixel 11 стало использование фоновых автономных ИИ-агентов .

В США пользователи смогут использовать Gemini для заказа продуктов, бронирования поездок, покупки кофе или телефонных звонков в заведения для резервирования столиков и записи на прием.

Владелец устройства может в любой момент перехватить управление или рассмотреть расшифровку разговора.

В ближайшие недели Gemini получит интеграцию с сервисами Granola, Otter.ai, Wix, Fever, Get Your Guide, Localiza, OpenTable, Ticketmaster, iHeartRadio, Pandora, Angi, Thumbtack и Zocdoc.

Среди других интеллектуальных новинок :

  • Инструмент диктовки Rambler для быстрого создания текстов;
  • Обновлена функция Magic Cue, которая анализирует данные из всех приложений для подсказки действий или заведений;
  • Автоматический перевод видео, подкастов и голосовых сообщений;
  • Поиск Circle to Search непосредственно через интерфейс камеры
  • Перевод языка жестов в текст в реальном времени для людей с нарушениями слуха.

Возможности камеры и режим для авторов

Аппаратная и программная части камеры также получили ряд обновлений. Функция Magic Capture выбирает лучшие кадры из сотен сделанных во время видеосъемки, автоматически кадрирует их и убирает размытие.

Обновление фотосистемы и видеосъемки содержат:

  • Увеличение суперзума до 120x в моделях Pro и до 30x в базовом Pixel 11;
  • Ускоренную в 4,5 раза ночную съемку Instant Night Sight в серии Pro;
  • Поддержка видео в разрешении 8K с улучшенной стабилизацией;
  • Возможность создания собственных кастомных фильтров;
  • Режим Creator Suite, превращающий смартфон в телепромптер при съемке видео с сохранением материала в отдельную папку.

Флагманы удивят новым чипом, ИИ и улучшенными функциями съемки (фото: Google)

Процессор Tensor G6 и изменения в аппаратном обеспечении

Все устройства серии оснащены новым процессором Tensor G6, который на 20 процентов энергоэффективнее предшественника и обеспечивает на 25 процентов более быстрый интернет-серфинг.

Примечательно, что сенсор телефото в Pro-моделях захватывает на 32 процента больше света.

Дисплеи сохранили размеры предыдущего поколения, однако в версиях Pro выросла пиковая яркость.

На задней панели вокруг вспышки появился светодиодный индикатор, который сигнализирует о вызовах или сообщениях от важных контактов, а также о процессе обработки запросов алгоритмами Gemini.

Цены и конфигурации

Все устройства Pixel 11 доступны для предзаказа и поставляются с минимальным объемом встроенной памяти 256 ГБ.

Базовая модель Pixel 11 стоит от 899 долларов, Pixel 11 Pro - от 1099 долларов, а старшая версия Pixel 11 Pro XL - от 1299 долларов (на 100 долларов дороже Pixel 10 XL).

Вместе с телефонами презентовали новую серию аксессуаров, включая прозрачные чехлы Pixelsnap и подставки Pixelsnap Ring Stand.

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