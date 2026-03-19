UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Півтори години впусту. Лідери ЄС не дотиснули Орбана щодо кредиту для України, - Politico

16:49 19.03.2026 Чт
2 хв
Прем'єр Угорщини відмовляється розблокувати 90 млрд євро для України
aimg Іван Носальський
Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (Getty Images)

Лідери країн Євросоюзу на сьогоднішньому саміті не змогли переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Про провальні спроби переконати Орбана виданню повідомили чотири неназваних дипломати і чиновники.

За їхніми словами, кредит обговорювали півтори години. Під час дискусій чіткий шлях до угоди щодо кредиту так і не проявився.

Один із дипломатів розповів Politico, що президент Європейської ради Антоніу Кошта різко розкритикував поведінку Орбана, назвавши ситуацію неприйнятною.

Як зазначило джерело журналістів, Кошта додав, що дії угорського прем'єра порушують умови співпраці, що лежать в основі ЄС - цю "червону лінію" ще не порушував жоден лідер раніше.

Угорщина шантажує Україну

Нагадаємо, угорська влада заблокувала надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Для того, щоб гроші почали передавати Україні, необхідна згода всіх країн-членів ЄС.

Будапешт почав блокувати передачу кредиту після того, як роботу нафтопроводу "Дружба" було припинено внаслідок російського удару наприкінці січня.

Угорщина вважає, що транзит російської нафти "Дружбою" припинився нібито з ініціативи України.

Нещодавно Україна прийняла пропозицію Євросоюзу про ремонт нафтопроводу. Він відбуватиметься за фінансової та технічної підтримки блоку.

Незважаючи на це, Угорщина продовжує блокувати передачу грошей Україні. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що його країна не зніме вето доти, доки постачання російської нафти через українську територію не відновлять.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзУгорщинаВіктор ОрбанДопомога Україні