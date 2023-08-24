Півтора року війни. Головні перемоги ЗСУ в битві за Україну

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну минуло півтора року. За цей час ЗСУ змогли дати відсіч окупантам та вже досягли значних успіхів. Ціною величезних втрат ворог досі намагається утримати захоплені території, але українські захисники нарощують ініціативу на полі бою.

РБК-Україна нагадує про головні перемоги воїнів Сил оборони у боротьбі з окупантами.

Битва за Південь

Протягом літа українські захисники звільнили 11 населених пунктів на Півдні та продовжують наступ. Є тактичні успіхи на Мелітопольському, Бердянському напрямках.

23 серпня український прапор підняли над селищем Роботине, за яке останнім часом точилися запеклі бої. Контроль над цим населеним пунктом в Запорізькій області відкриє шлях до Мелітополя та Токмака.

Швидке просування вперед у ході літнього наступу ускладнюють мінні поля та укріплені оборонні рубежі супротивника, тому ЗСУ використовують тактику виснаження ворога артилерійським вогнем. Крім того, ще з травня активізувалися удари по складах боєприпасів, системах ППО, транспортних шляхах на тимчасово окупованих територіях.

Сили оборони кілька разів за літо атакували Чонгарський міст, також постраждав Генічеський міст, що порушило логістику військової техніки окупантів із Криму.

Так, внаслідок удару ракетами Storm Shadow 22 червня було пошкоджено автомобільний міст через Сиваш, яким йшло 70% військового постачання. Плече доставки відразу зросло приблизно втричі (на 150 км) через необхідність перенаправляти вантажі через Армянськ.



Кримський міст під ударом

Перша атака на Кримський міст відбулася 8 жовтня 2022. Тоді обрушилося три автомобільні прольоти і постраждало залізничне полотно. Нещодавно у СБУ розкрили деякі деталі спецоперації.

Вантажівка, яка їхала мостом, була набита вибухівкою. Її замаскували під цивільний вантаж, запакувавши в рулони обгорткової плівки. Машині вдалося обійти російські глушилки GPS-налаштувань вибухових пристроїв, завдяки чому вдалося здійснити підрив.

Вибухівка, якою підривали Кримський міст (фото отримало РБК-Україна від джерел в СБУ)

Нова атака на міст відбулася 17 липня 2023. Було зруйновано два автомобільні прольоти. Самі росіяни заявили, що усунути пошкодження зможуть не раніше листопада.



Наразі Кримський міст працює в обмеженому режимі та не забезпечує повноцінну логістику російських загарбників.

Автомобільними смугами дозволено їздити тільки легковикам, але й їхній рух часто перекривають, нібито через роботу ППО.

Sea Baby атакує. Унікальні морські дрони України

Липневий удар по Кримському мосту українські військові здійснили за допомогою дронів Sea Baby. Це експериментальна розробка СБУ, їх виробляють в Україні на підземному заводі. Надводний дрон-камікадзе може переносити від 450 кг до 850 кг вибухівки та долає кілька сотень кілометрів.

Друге успішне застосування Sea Baby – удар по базі Чорноморського флоту РФ у Новоросійську 4 серпня. В результаті пробоїну у корпусі отримав великий десантний корабель "Оленьогірський гірник".

А наступного дня в районі Керченської протоки дрон атакував нафтовий танкер SIG, який перевозив паливо для російських військових.

Збити "Кинжал" – реально

Росія довго залякувала весь світ своїми аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинжал", які нібито неможливо збити.

Однак навесні 2023 українські сили ППО розвінчали цей міф. 4 травня ЗРК Patriot було знищено перший "Кинжал" у напрямку Києва, 16 травня збито ще 6 ракет Х-47.

Рівно за місяць протиповітряна оборона знову знищила 6 "Кинджалів", що летіли на столицю. Під час атаки 11 серпня вдалося збити 1 ракету Х-47, на жаль, було зафіксовано влучення 3 ракет в Івано-Франківській області

Деокупація Херсона та Харківщини

Результатом осіннього контрнаступу ЗСУ у 2022 році стало звільнення Харківської, частини Донецької та Херсонської областей. Росія втратила контроль над єдиним обласним центром України, який їй вдалося захопити з початку повномасштабної війни.

Після 8 місяців окупації, 11 листопада 2022, українські війська увійшли до Херсона. Протягом кількох місяців до того, як окупанти вчинили черговий "жест доброї волі", ЗСУ знищували військові бази окупантів, атакували Антонівський міст та інші транспортні артерії, якими на правий берег Херсона доставляли техніку РФ та боєприпаси.

Деокупований Херсон (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У вересні ЗСУ звільнили майже всю територію Харківської області. Під час стрімкої операції українські воїни вибили росіян за річку Оскол та повернули під контроль понад 500 населених пунктів.

Окупанти втекли зі своєї бази в Ізюмі, залишили важливий залізничний вузол Куп'янськ. Під час звільнення території Харківщини було знищено та захоплено близько 200 одиниць російської техніки вартістю близько 700 млн доларів.

Ізюм було звільнено у вересні 2022 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Повернення Зміїного

30 червня 2022 російських окупантів вибили з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило перекрити РФ можливість наступу на Одеську область. Після звільнення острова було розблоковано судноплавство із чорноморських портів та запрацював "зерновий коридор".

Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, планування звільнення Зміїного почалося ще у березні 2022. Операція проходила у кілька етапів, деякі з них були частково успішними, але змусили окупантів діяти хаотично. У результаті ворога вдалося "видавити" з острова.

12 серпня на Зміїному встановили новий український прикордонний знак. Таким чином, військовослужбовці Держприкордонслужби за підтримки Головного управління розвідки Міноборони поновили "історичну справедливість".

Встановлення нового прикордонного знака на Зміїному (фото: t.me/DPSUkr)

"Москва" пішла на дно

Важливим етапом для звільнення Зміїного стало знищення флагмана флоту РФ – крейсера "Москва", якому була адресована легендарна фраза українского захисника про "російський воєнний корабель".

13 квітня 2022 він відправився на дно Чорного моря після атаки двома українськими ракетами "Нептун".

Марка "Укрпошти" із зображенням крейсера "Москва" (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Втрату "Москви" називають стратегічною поразкою російської армії. На її борту були потужні засоби ППО, без яких флот окупантів залишився без прикриття від ударів з повітря. Росія втратила контроль над західною частиною акваторії Чорного моря.

Затоплення крейсера – найдорожча втрата країни-агресора початку війни. Його вартість оцінювалася в 750 млн доларів.

Оборона столиці

Свій перший "жест доброї волі" окупанти вчинили, відступаючи з північних областей та Києва.

Ірпінь під час наступу окупантів на Київську область у березні 2022 (фото: Getty Images)

Російські війська стягнули величезні колони техніки на підступах до столиці, але завдяки злагодженим діям ЗСУ, ударам безпілотників і роботі артилерії, ворог опинився фактично у пастці. Підкріплення окупантів знищували українські військові та добровольці з тероборони у Сумській та Чернігівській областях.

2 квітня 2022 Сили оборони звільнили всю територію Київської та Чернігівської областей. Плани захопити столицю України за 72 години армія РФ провалила.