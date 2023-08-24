Полтора года войны. Главные победы ВСУ в битве за Украину

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прошло полтора года. За это время ВСУ смогли дать отпор оккупантам и уже достигли значительных успехов. Ценой огромных потерь враг все еще пытается удержать захваченные территории, но украинские защитники наращивают инициативу на поле боя.

РБК-Украина напоминает о главных победах воинов Сил обороны в борьбе с оккупантами.

Битва за Юг

В течение лета украинские защитники освободили 11 населенных пунктов на Юге и продолжают наступление. Есть тактические успехи на Мелитопольском, Бердянском направлениях.

23 августа украинский флаг подняли над поселком Работино, за который в последнее время шли ожесточенные бои. Контроль над этим населенным пунктом в Запорожской области откроет путь к Мелитополю и Токмаку.

Быстрое продвижение вперед в ходе летнего наступления усложняют минные поля и укрепленные оборонные рубежи противника, поэтому ВСУ используют тактику истощения врага артиллерийским огнем. Кроме того, еще с мая активизировались удары по складам боеприпасов, системам ПВО, транспортным путям на временно оккупированных территориях.

Силы обороны несколько раз за лето атаковали Чонгарский мост, также пострадал Генический мост, что нарушило логистику военной техники оккупантов из Крыма.

Так, в результате удара ракетами Storm Shadow 22 июня был поврежден автомобильный мост через Сиваш, по которому шло 70% военного снабжения. Плечо доставки сразу выросло примерно втрое (на 150 км) из-за необходимости перенаправлять грузы через Армянск.

Крымский мост под ударом

Первая атака на Крымский мост произошла 8 октября 2022. Тогда обрушилось три автомобильных пролета и пострадало железнодорожное полотно. Недавно в СБУ раскрыли некоторые детали спецоперации.

Грузовик, который ехал по мосту, был набит взрывчаткой. Ее замаскировали под гражданский груз, упаковав в рулоны оберточной пленки. Машине удалось обойти российские глушилки GPS-настроек взрывных устройств, благодаря чему удалось осуществить подрыв.

Взрывчатка, которой подррывали Крымский мост (фото получило РБК-Украина от источников в СБУ)

Новая атака на мост произошла 17 июля 2023. Было разрушено два автомобильных пролета. Сами россияне заявили, что устранить повреждения смогут не раньше ноября.



В настоящее время Крымский мост работает в ограниченном режиме и не обеспечивает полноценную логистику российских захватчиков.

По автомобильным полосам разрешено ездить только легковушкам, но и их движение часто перекрывают, якобы из-за работы ПВО.

Sea Baby атакует. Уникальные морские дроны Украины

Июльский удар по Крымскому мосту украинские военные осуществили с помощью дронов Sea Baby. Это экспериментальная разработка СБУ, их производят в Украине на подземном заводе. Надводный дрон-камикадзе может переносить от 450 кг до 850 кг взрывчатки и преодолевает несколько сотен километров.

Второе успешное применение Sea Baby – удар по базе Черноморского флота РФ в Новороссийске 4 августа. В результате пробоину в корпусе получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

А на следующий день в районе Керченского пролива дрон атаковал нефтяной танкер SIG, который перевозил топливо для российских военных.

Сбить "Кинжал" – реально

Россия долго запугивала весь мир своими аэробаллистическим ракетами Х-47 "Кинжал", которые якобы невозможно сбить.

Однако весной 2023 украинские силы ПВО развенчали этот миф. 4 мая ЗРК Patriot был уничтожен первый "Кинжал" в направлении Киева, 16 мая сбито еще 6 ракет Х-47.

Ровно через месяц противовоздушная оборона снова уничтожила 6 "Кинжалов", которые летели на столицу. Во время атаки 11 августа удалось сбить 1 ракету Х-47, к сожалению, были зафиксированы попадания 3 ракет в Ивано-Франковской области

Деоккупация Херсона и Харьковщины

Результатом осеннего контрнаступления ВСУ в 2022 году стало освобождение Харьковской, части Донецкой и Херсонской областей. Россия потеряла контроль над единственным областным центром Украины, который ей удалось захватить с начала полномасштабной войны.

После 8 месяцев оккупации, 11 ноября 2022, украинские войска вошли в Херсон. В течение нескольких месяцев до того как оккупанты совершили очередной "жест доброй воли", ВСУ уничтожали военных базы оккупантов, атаковали Антоновский мост и другие транспортные артерии, по которым на правый берег Херсона доставляли технику РФ и боеприпасы.

Деоккупированный Херсон (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В сентябре ВСУ освободили почти всю территорию Харьковской области. В ходе стремительной операции украинские воины выбили россиян за реку Оскол и вернули под контроль более 500 населенных пунктов.

Оккупанты сбежали со своей базы в Изюме, оставили важный железнодорожный узел Купянск. Во время освобождения территории Харьковщины было уничтожено и захвачено около 200 единиц российской техники стоимостью около 700 млн долларов.

Изюм был освобожден в сентябре 2022 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Возвращение Змеиного

30 июня 2022 российских оккупантов выбили с острова Змеиный в Черном море. Это позволило перекрыть РФ возможность наступления на Одесскую область. После освобождения острова было разблокировано судоходство из черноморских портов и заработал "зерновой коридор".

Как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, планирование освобождения Змеиного началось еще в марте 2022. Операция проходила в несколько этапов, некоторые из них были частично успешными, но заставили оккупантов действовать хаотично. В итоге, врага удалось "выдавить" с острова.

12 августа на Змеином установили новый украинский пограничный знак. Таким образом, военнослужащие Госпогранслужбы при поддержке Главного управления разведки Минобороны восстановили "историческую справедливость".

Установка нового пограничного знака на Змеином (фото: t.me/DPSUkr)

"Москва" ушла на дно

Важным этапом для освобождения Змеиного стало уничтожение флагмана флота РФ – крейсера "Москва", которому была адресована легендарная фраза украинского защитника о "российском военном корабле".

13 апреля 2022 он отправился на дно Черного моря после атаки двумя украинскими ракетами "Нептун".

Марка "Укрпочты" с изображением крейсера "Москва" (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

Потерю "Москвы" называют стратегическим поражением российской армии. На ее борту находились мощные средства ПВО, без которых флот оккупантов остался без прикрытия от ударов с воздуха. Россия утратила контроль над западной частью акватории Черного моря.

Затопление крейсера – самая дорогая потеря страны-агрессора с начала войны. Его стоимость оценивалась в 750 млн долларов.

Оборона столицы

Свой первый "жест доброй воли" оккупанты совершили, отступая с северных областей и Киева, который планировали захватить за 72 часа.

Ирпень во время наступления оккупантов на Киевскую область в марте 2022 (фото: Getty Images)

Российские войска стянули огромные колонны техники на подступах к столице, но благодаря слаженнымх действиям ВСУ, ударам беспилотников и работе артиллерии, враг оказался фактически в ловушке. Подкрепление оккупантов уничтожали украинские военные и добровольцы из теробороны в Сумской и Черниговской областях.

2 апреля 2022 Силы обороны освободили всю территорию Киевской и Черниговской областей. Планы захватить столицу Украины за 72 часа армия РФ провалила.