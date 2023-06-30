Путін, ПВК "Вагнера" та операція на Зміїному. Буданов дав одразу два інтерв'ю: головні тези

Російська приватна військова компанія "Вагнера" більше не загрожує Україні, а президента Росії Володимира Путіна швидше за все замінять легітимно.

РБК-Україна публікує переклад інтерв'ю начальника військової розвідки Кирила Буданова для The War Zone , а також тези з інтерв'ю українській журналістці Раміні Есхакзай про звільнення острова Зміїний.

В інтерв'ю The War Zone начальник ГУР Міноборони України розповів, коли йому стало відомо про заколот, як він вплинув на бойові дії, а також торкнувся багатьох інших питань.

Про заколот Пригожина

Буданов мав гарний настрій, коли дізнався про похід Пригожина на Москву. Тому що українській стороні вигідні будь-які дії, які дестабілізують Росію.

"Чи знали ми про підготовку таких акцій? Я можу підтвердити, що ми знали про намір зробити щось подібне. І ми знали про це досить давно… від наших джерел", - зазначив він.

Про вплив заколоту на фронт в Україні

Оскільки заколот тривав лише протягом доби, не можна говорити про якийсь серйозний вплив на поле бою. Але водночас було завдано збитків Повітряно-космічним силам Російської Федерації, які втратили кілька бортів.

"Другий момент: ми не очікуємо появи ПВК "Вагнера" в Україні як окремої структури, яка проводить власні операції. І я вважаю, що цей фактор дуже важливий для нас. Тому що з жалем доводиться констатувати, що ПВК "Вагнера" показали себе як достатньо потужна бойова сила. На відміну від регулярних російських військових частин. А також треба визнати, що на відміну від збройних сил Росії вони вміють воювати і готові йти на жертви задля досягнення поставленого завдання", - додав Буданов.

Про генерала Суровікіна

Наразі українська розвідка не може підтвердити чи спростувати арешт російського генерала Сергія Суровікіна.

"Я не можу прямо сказати, що трапилося з ним особисто. За непідтвердженою інформацією, його взяли під варту в суботу, того самого дня, коли почався заколот Пригожина. Але підтвердити чи спростувати цю інформацію нам поки не вдалося", - сказав він і утримався від відповіді на питання, чи передавав Суровікін інформацію Пригожину під час планування заколоту.

Про загрозу від "вагнерівців" у Білорусі

Кирило Буданов не бачить загрози у перекиданні частини "вагнерівців" до Білорусі.

"Тому що масове перебазування ПВК до Білорусі не планується. І тому, що хаб, який вони створюють у Білорусі, призначений для логістики. Також у них буде кілька офісних приміщень та рекрутинговий центр. Цей центр створюється для операцій "Вагнера" за кордоном, здебільшого в Африці", - уточнив він.

За його словами, зараз у Білорусі знаходиться лише передова група Пригожина.

Про долю Пригожина

Буданов зазначає, що Федеральній службі безпеки РФ було доручено ліквідувати Пригожина

"Чи вдасться їм це зробити? Подивимося. У будь-якому випадку всі подібні потенційні замахи не будуть швидкими. Їм треба деякий час, щоб виробити правильні підходи і досягти стадії, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але ще раз, я хотів би наголосити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це виконати? Чи наважаться вони виконати цей наказ?", - зазначив начальник ГУР

Про Путіна

На його думку, якби Пригожин виконав свій план, Росію було б розділено мінімум на дві частини.

"Якби він у той день увійшов до Кремля, то показав би публіці, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Усі вони втекли, а він демонструє, що в Росії немає жодної влади. Але з іншого боку, чиновники з Санкт-Петербурга або звідкись ще почнуть говорити, що вони є легітимною владою, що створює ситуацію двовладдя в країні, яка буде поділена. З урахуванням того, що їм вдалося домовитися, це дало час російському керівництву. Але все ж таки їхня позиція як всевладної опори була сильно підірвана діями Пригожина і вже ніколи не буде колишньою", - вважає Буданов.

Він також зазначив, що Путіна, швидше за все, не скидатимуть, а замінять більш менш легітимним шляхом.

Про терміни деокупації

Начальник ГУР зазначає, що досі дотримується думки, що українські сили все одно вийдуть на кордони 1991 року.

"Ми зробимо все можливе, щоб зробити це цього року... (Але, - ред.) у таких питаннях лише Бог може дати гарантії", - наголосив Буданов.

Про Запорізьку АЕС

Російські окупанти з технічного боку підготували все для інсценування техногенної катастрофи.

"Та частина станції, яку у разі ухвалення рішення швидше за все підірвуть, це штучна водойма, яка забезпечує охолодження. Вони збираються пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю техногенну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити. Тому що пошуково-рятувальні роботи в зоні бойових дій неможливі", - додав він.

Про РДК та легіон "Свобода Росії"

"Будучи спецслужбою, зрозуміло, що ми знайомі з організаціями по всьому світу. А ось бойові дії російських добровольців проти російського режиму на території РФ - це виключно внутрішня справа Росії", - зазначив Буданов і наголосив, що співпраця з ними може бути лише в рамках допомоги у захисті України та на території України.

Про іранські ракети та дрони для Росії

На сьогодні Росія не має іранських балістичних ракет.

"Якщо говорити про дрони, вони використовуються у великих масштабах... Нові партії надходять постійно, зазвичай одна партія - це від 50 до 70 безпілотників. І поставки відбуваються регулярно - раз на два-три тижні", - додав він.

Він також підкреслив, що росіяни вже не в змозі завдавати таких масованих ракетних ударів, як восени 2022 року.

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В інтерв'ю Раміні Есхакзай начальник військової розвідки розповів про операцію зі звільнення острова Зміїний у червні 2022-го. Росія захопила його у перші дні повномасштабного вторгнення.

"Поки ми силовим шляхом не звільнили острів Зміїний, будь-який рух торговельного флоту був відсутній. Як тільки ми його звільнили, все у нас знову почало працювати. З обмеженнями, проблемами, але почало працювати", - розповів він про значення острова для України.

Про планування операції

Буданов почав планувати операцію зі звільнення Зміїного приблизно в середині березня 2022 року. Основу штурмових груп складали підрозділи ГУР, також в операції брав участь спецназ СБУ.

"Зрозуміло, використовувалися допоміжні судна, катери та човни ВМС, вертольоти армійської авіації. Ми працювали з картами, космічними знімками, були задіяні підрозділи радіоелектронної розвідки, безпілотна авіація для постійного моніторингу та контролю. Застосовували підрозділи ВПС, які завдавали ударів по острову перед висадкою першої хвилі десанту", - розповів він.

Про невдалу спробу

За його словами, кілька разів із об'єктивних причин зривалася висадка на Зміїний.

"При підході після обробки території літаками Повітряних сил, які мали придушити сили ППО, прикриття острова, все-таки випускалися зенітні ракети, і гелікоптери, ухиляючись у повітрі від ракет, відходили з десантом назад", - додав Буданов.

Він також прокоментував інформацію про втрати на перших етапах операції.

"Давайте так, втрата навіть однієї людини - це, можна сказати, багато... Росіяни досить професійно діяли, що завадило нам вибити їх повністю з усього острова. Під час висадки наші контролювали десь 50% острова, 50% - вони. Вони почали викликати резерви, і у нас і у них були однакові проблеми з пораненими. Вони викликали гелікоптери, наші з пораненими відходили... Нам на той момент об'єктивно не вистачило сил... Але згодом ми їх додавили ", - наголосив начальник ГУР.

За його словами, на першому етапі операція була частково успішна, оскільки вона порушила плани росіян на острів, вони почали діяти хаотично: підвозили резерви катерами, а українські "байратари" їх топили. А один з гелікоптерів противника було знищено прямо з усією групою десанту за допомогою того ж "байрактара".

"Там відбувалися страшні речі, хаос і паніка. Зрештою, ми їх дотиснули і змусили покинути цю територію", - додав Буданов.

Про роботу в ГУР

Начальник ГУР зазначає, що якщо боєць морально не готовий ще до початку спецоперації, він не піде на завдання. Але якщо всі вже вирушили, то дороги назад немає.

"У нас не добробат, є наказ і він має бути виконаний. Є об'єктивні причини, коли людина відчуває, що просто не зможе. Також ще треба знайти мужність і сказати "Вибачте, так вийшло, мені страшно". Краще, коли людина скаже це перед операцією. Це погано, але так буває", - розповів Буданов.

Інакше, якщо після наказу хтось починає його обговорювати, говорити, що це неправильно, з таким бійцем прощаються і його виводять з підрозділів ГУР.

Про особисту участь у спецопераціях

Буданов не підтверджує, що будучи головою військової розвідки особисто бере участь в операціях.

"Якщо я іноді змушений перебувати десь поруч із ними, значить так треба в той момент. Усі ми люди, іноді людям треба побачити керівника, щоб заспокоїтися", - зазначив він.

Про моральну відповідальність

Про загибель бійців на завданні рідним та близьким повідомляють командири підрозділів. Він також відповів на питання, як він себе почуває, коли у спланованій ним операції є втрати.

"Відповідальність завжди на тому, хто наказав. І моральна, і юридична, будь-яка", - додав начальник ГУР.

Про крейсер "Москва"

Буданов каже, що якби російський крейсер "Москва" не був знищений, то в принципі можна було б продовжувати операції зі звільнення острова, але росіяни мали б можливість підходити на відстань артилерійського вогню і працювати по острову.

Про другий етап звільнення острова

Після першого етапу українським силам довелося підлаштовуватись під дії противника. Крім того, з'явилися системи, які дозволяли завдавати вогневого ураження без застосування авіації.

"Щойно вони з'явилися, ми почали їх використовувати. Повибивали противника, і після цього заходили на човнах. Ось і все", - зазначив Буданов.

Про те, що росіяни залишили на Зміїному

Окупанти залишили на острові багато зброї та документації, яка у певних питаннях допомогла, особливо щодо протиповітряної оборони РФ.

"Багато рідкісних для нас плат, які ми шукаємо по всьому світу, вдалося зняти з техніки, перш за все, елементів ППО. Комплекси БПЛА, пульти керування забрали, багато систем зв'язку, зброї, лише протитанкових ракет було 50 штук... Якщо ви згадаєте весну (2022 року, - ред.), вони тоді не очікували, що їх взагалі звідкись вибиватимуть", - зазначив Буданов.

Він також додав, що поразка росіян на Зміїному не була "жестом доброї волі", оскільки весь острів було усіяно тілами. І українська сторона намагалася добивати противника, коли він забирав залишки особового складу за кілька днів після дати, яку прийнято вважати датою визволення.