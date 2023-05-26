Півтора десятка атак та майже дві роти втрат у РФ. Яка ситуація на таврійському напрямку

Фото: яка ситуація на фронті на таврійському напрямку склалася на 26 травня (GettyImages)

Українські військові відбили 15 атак окупантів на Таврійському напрямку та завдали ворогу втрат майже в дві роти. Російські війська продовжують наступати біля Мар'їнки та Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

Обстановка за напрямками На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайськ, Карлівка, Мар’їнка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Новосілка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. На Запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області. Нікополь на Дніпропетровської області (пошкоджено 7 приватних житлових будинків). Загальна ситуація Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, атакувавши позиції ЗСУ 15 разів. Але українські військові дали гідну відсіч і противнику довелося відійти, втративши майже дві роти особового складу та 16 одиниць озброєння та техніки. Загалом ворог здійснив 322 обстрілів за добу. Новини по темі на зараз Вночі російські окупанти влаштували масовану атаку по території України, атакувавши Київ, південь, Дніпропетровську область. Зокрема на півдні ворог намагався розшукати нові маршрути для своїх дронів-камікадзе, які застосовуватиме надалі. Окупанти застосували 17 ракет(10 були сбиті) та 31 БПЛА (23 були збиті).

За добу російські окупанти втратили на поле бою 460 військових, літак та 25 артилерійських систем. Починаючи з 22 по 26 травня ворог втратив два літаки та два вертольоти.

Окрім нічної атаки на Дніпро, росіяни і вдень обстріляли місто, влучивши у лікарню. Наразі вже відомо про 25 поранених та 2 загиблих.