Через ракетний удар по Дніпру багато постраждалих, є зниклі безвісти: усі дедалі обстрілу

Російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу Дніпра у п'ятницю, 26 травня. Внаслідок атаки є загиблий та багато постраждалих.

Загарбники поцілили ворожі ракети по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, внаслідок чого виникла пожежа, що охопила вже 1 тисячу кв. м. Триповерхову будівлю частково зруйновано.

Через атаку було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі мешканців.

Фото: ракетний обстріл Дніпра (https://t.me/mvs_ukraine/25622)

Постраждалі через атаку

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 23 отримали поранення.

Фото: ракетний обстріл Дніпра (dnipropetrovskaODA)

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що серед постраждалих внаслідок обстрілу Дніпра є двоє дітей - хлопчики 3 та 6 років. Їх госпіталізували у середньому стані тяжкості.

Загалом медики госпіталізували 21 людину, троє них - у важкому стані.

Окрім того, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що чотири людини вважаються безвісти зниклими після ворожої атаки.

Фото: ракетний обстріл Дніпра (t.me/pgo_gov_ua)

У МВС повідомили, що усі необхідні служби працюють на місці ракетного удару в Дніпрі - слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти та співробітники ДСНС.

Реакція Зеленського

На ракетний обстріл вже відреагував президент України.

"Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним... Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час - це наші люди. А наші люди - це найдорожче, що є в Україні", - написав він.

Зеленський також оприлюднив відео наслідків обстрілу міста.