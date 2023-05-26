Полтора десятка атак и почти две роты потерь у РФ. Какая ситуация на таврическом направлении

Фото: какая ситуация на фронте на таврическом направлении сложилась на 26 мая (GettyImages)

Украинские военные отбили 15 атак оккупантов на Таврическом направлении и нанесли врагу потери почти в две роты. Российские войска продолжают наступать у Марьинки и Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления

Обстановка по направлениям На Авдеевском и Марьинском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайск, Карловка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. На Запорожском направлении противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области. Никополь Днепропетровской области (повреждены 7 частных жилых домов). Общая ситуация Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, атаковав позиции ВСУ 15 раз. Но украинские военные дали достойный отпор и противнику пришлось отойти, потеряв почти две роты личного состава и 16 единиц вооружения и техники. Всего враг совершил 322 обстрела в сутки. Новости по теме на сейчас Ночью российские оккупанты устроили массированную атаку по территории Украины, атаковав Киев, юг, Днепропетровскую область. В частности, на юге враг пытался разыскать новые маршруты для своих дронов-камикадзе, которые будут применять в дальнейшем. Оккупанты применили 17 ракет (10 были сбиты) и 31 БПЛА (23 были сбиты).

За сутки российские оккупанты потеряли на поле боя 460 военных, самолет и 25 артиллерийских систем. Начиная с 22 по 26 мая враг потерял два самолета и два вертолета.

Кроме ночной атаки на Днепр, россияне и днем обстреляли город, попав в больницу. Сейчас уже известно о 25 раненых и 2 погибших.