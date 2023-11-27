ЗСУ просунулись на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Росіяни стверджують, що ЗСУ просунулися на півкілометра до Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

26 листопада російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ - Сватове - Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що окупанти нібито незначно просунулися на південний захід від Першотравневого.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки, Іванівки, Новоселівського та поблизу Серебрянського лісу.

Російський "воєнкор" заявив, що сили РФ безуспішно намагалися просунутися на північний схід і схід від Куп’янська протягом останнього тижня.

Речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо повідомив, що російські війська активізували використання боєприпасів і безпілотників (FPV) поблизу Синьківки, намагаючись просунутися в напрямку Куп’янська.

Російські джерела стверджували, що 26 листопада українські війська здійснили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня українські сили намагалися перехопити ініціативу в районі Серебрянського лісу, скориставшись передислокацією військ РФ з цього району в інших невизначених напрямках.

Останніми тижнями російські блогери постійно заявляли, що українські війська готуються розпочати локалізований наступ поблизу Кремінної.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 листопада українські війська продовжили штурм на південь від Бахмута та завдають росіянам втрат в особовому складі та техніці.

Російський "воєнкор" стверджував, що бронетехніка окупантів атакувала поблизу Кліщіївки, але українські сили все ще контролюють ключові висоти навколо населеного пункту.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що 26 листопада українські сили атакували на північний захід від Горлівки (25 км на південь від Бахмута).

Геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито незначно просунулися на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська відбили всі атаки РФ на Авдіївський коксохімічний завод і поблизу Степового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми на схід від Новобахмутівки; на південь від Новокалинового; і біля Сіверного, Степового, Авдіївки та Первомайського.

Повідомляється, що 26 листопада українські сили продовжували контратакувати на лінії фронту в Авдіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська розпочали безуспішні наступальні операції поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські війська проводили наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької областей, але не робили жодного підтвердженого просування 26 листопада.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Старомайорського та на південь від Золотої Ниви (11 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували, що українські війська проводили наступальні операції на заході Запорізькій області. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили атакували Роботине та Вербове (9 км на схід від Роботиного) невеликими групами піхоти.

26 листопада російський військовий блогер заявив, що минулого тижня українські сили просунулися на півкілометра до Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська зберігають позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро.