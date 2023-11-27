Сім танків та 750 окупантів. Втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.11.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 325 580 (+750) осіб ліквідовано;

танків – 5520 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 10 282 (+3) од.;

артилерійських систем – 7875 (+1) од.;

РСЗВ - 907 од.;

засоби ППО – 597 од.;

літаків – 323 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+4) од.;

крилаті ракети – 1565 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 299 (+11) од.;

спеціальна техніка - 1113 од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські сили скаржаться на вразливість наземних ліній зв’язку (GLOC) на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості Росії на цих позиціях.