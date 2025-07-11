Полгода был идеальным, а теперь не узнать: что делать, когда партнер показал себя во "всей красе"

Месяцы нежности, цветов и разговоров до утра - вроде все как в кино. Но как только проходит полгода, вы будто не узнаете человека рядом. Равнодушие, агрессия, холод или просто ощущение, что что-то не так. Это нормально? Вы ошиблись в человеке? А может, это начало конца?

Почему партнеры меняются после первых месяцев отношений и как понять, что это была маска, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Почему человек вдруг меняется в отношениях

Гормональный "медовый месяц"

В первые 3-6 месяцев отношений активны дофамин и окситоцин, которые вызывают эйфорию. Мы идеализируем партнера, сглаживаем острые углы, хотим быть лучшей версией себя. Но потом организм входит в обычный режим - и маски, если они были, слетают.

"Часто люди говорят: "Он (она) изменился!" Нет, не изменился. Просто маска слетела. Психологи не зря говорят, что первые 3-6 месяцев мы видим "демоверсию" человека. Лучшую версию. С бонусами. И без "багов". А потом - опа: кто-то устроил скандал на ровном месте, кто-то показал ревность, кто-то исчез на несколько дней, а кому-то просто "снесло крышу", и вы сидите с мыслью: "Это что сейчас было?.." - объясняет эксперт.

Человек играл роль

Есть тип людей, которые притворяются "идеальными", чтобы быстро влюбить в себя, создать зависимость, а потом начинают себя вести совсем иначе. Это может быть эмоциональный абьюз, нарциссизм или просто манипуляция.

Вы не заметили "красные флажки" раньше

Влюбленность затуманивает. Вы могли не замечать, как он перекладывал ответственность, как относился к другим людям, как реагировал на стресс. А теперь, когда "картинка" исчезла - все стало очевидным.

Что значит "показал истинное лицо"

Появились грубость, резкость, нетерпеливость

Игнорирование ваших потребностей, пропал к вам интерес

Партнер исчезает, избегает разговоров и ответственности

Появился контроль, ревность или обвинения

Критика, унижение или обесценивание

"На самом деле вы не изменились, партнёр - тоже, но произошла динамика отношений, и лучшее, что вы можете - не закрывать на это глаза", - объясняет Виталий Курсик.

Что делать, если все изменилось

Спокойно смотреть на факты

Не оправдывать. Не придумывать оправдания "он нервничал", "ей трудно на работе" - оцениваем действия человека, а не собственные фантазии или чьи-то сказки.

Это одноразовый прокол или стабильный стиль поведения?

Спросите себя - это одна случайность или настоящий стиль поведения человека? Если человек 5 раз "сделал глупость (сказал глупость)" - это уже закономерность.

Откровенно поговорить

Не обвиняйте, а четко скажите вслух, что чувствуете: "Мне кажется, ты стал другим", "Между нами исчезает близость/тепло, открытость", "Меня это выбило из колеи, хочу понять, чего ждать дальше".

"Наблюдайте за реакцией человека, потому что это показательно. Если в ответ партнер нападает, обвиняет, отмахивается - это не случайность. И порой можно заметить, что человек реагирует на такие разговоры с определенным опытом", - говорит коуч.

Начали бы вы эти отношения снова?

Еще один важный вопрос, который можно задать себе: если бы вы знали, что ваш партнер вот такой - вы бы начали эти отношения?

"Этот вопрос - самый честный. И ответ на него подскажет, куда двигаться дальше", - добавил специалист.

Дать себе право уйти

Помните, вы не подписывали пожизненный контракт. Если после полугода из-под красивой обертки вылез ужасный "сюрприз" - иногда лучше разбегаться, чем годами терпеть чужие выходки.

"Потому что отношения - это не о выживании в токсичности. Это о взаимоуважении и спокойствии. Вам должно быть комфортно с человеком, вы не должны искать, как выжить и не сойти с ума", - резюмирует Виталий Курсик.