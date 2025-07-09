Що насправді потрібно чоловікові у стосунках і як дати йому це

Чоловіки часто здаються стриманими, але це зовсім не означає, що їм не потрібна емоційна підтримка. Навпаки - саме емоційні потреби партнери найчастіше ігнорують, вважаючи, що "чоловік має сам упоратись".

Як правильно зчитувати сигнали, розуміти внутрішні переживання і створювати теплу атмосферу, в якій ваш чоловік почуватиметься потрібним і коханим, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.

Чоловікам важливо бути потрібними

Чоловіки дуже чутливі до теми власної значущості. Вони хочуть відчувати, що їх цінують не тільки за гроші чи силу, а за внесок у стосунки, думку, підтримку.

"Запитуйте поради, дякуйте за дрібниці, визнавайте зусилля. Навіть проста фраза "мені було спокійно, бо ти був поруч" діє сильніше за обійми", - радить експерт.

Збавте оберти критики та додайте поваги

На відміну від жінок, які можуть “випустити пар” і швидко заспокоїтись, чоловіки довше переживають критику - навіть якщо зовні не подають виду.

"Намагайтеся не сваритися за дрібниці, не принижуйте, особливо публічно. Якщо треба сказати щось неприємне - робіть це спокійно, без звинувачень і тільки наодинці. Чоловіки чутливі до критики значно більше за жінок", - підказує Віталій Курсік.

Чоловікам потрібна свобода та простір

Це не про зраду чи втечу з дому - чоловікам просто потрібен простір, де вони самі з собою. Для них життєво необхідно бути не тільки чоловіком, головним, батьком, а й ще просто - людиною.

"Не контролюйте кожну годину, не ображайтесь, якщо він хоче побути наодинці, пограти в гру чи помовчати. Це не віддалення - це перезавантаження. Навіть пару годин на самоті у гаражі з машиною - допомагає розслабитися і заспокоїтися", - пояснює коуч.

Тактильний контакт і визнання

Чоловіки не завжди говорять про свої емоції словами, але цінують близькість через дотик, погляд, усмішку. Їм так само як і жінкам, потрібно сприйняття близької людини, обійми, поцілунки.

"Обіймайте без причини, торкайтеся руки, хваліть за будь-що, хоча б за зовнішність. Це ті самі "дрібниці", через які чоловік відчуває: я важливий, я потрібний", - каже Віталій Курсік.

Чіткі кордони та правила в конфліктах

Емоційно зрілий чоловік поважає межі, але очікує того ж у відповідь. Якщо жінка свариться безконтрольно або маніпулює - він замовкає і закривається.

"Домовляйтесь про правила у сварках - не кричати, не принижувати, не обзивати, не йти без пояснень. Головне - обидва партнери мають почуватися почутими", - радить експерт.

Підтримка у складні періоди

Чоловіки не завжди просять про допомогу напряму, але кризи проживають інколи дуже глибоко. Часом вони не знають або не вміють попросити про підтримку, інколи - через виховання. Саме в цей момент вони перевіряють, чи партнерка з ним "у човні".

"Вам потрібно просто бути поруч, запропонувати чай, сказати "я з тобою". Не тиснути, не вимагати вирішувати все одразу. Дайте зрозуміти, що ви - на його стороні", - підказує фахівець.

Що робити, коли все це не допомагає

Якщо ви доклали усіх зусиль і не бачите відгуку - можливо, у вашого партнера власні психологічні бар'єри. У такому разі потрібна відверта розмова або навіть спільна робота з коучем або психологом.

"Пам'ятайте, емоційна близькість у парі - це не суто жіноча або чоловіча справа. Це спільне завдання двох дорослих людей. Відверті розмови, довіра, відкритість - саме це формує близькість", - резюмує Віталій Курсік.