За півроку в Білорусь ввезли 37 тисяч тонн боєприпасів

З лютого по серпень 2022 року на територію Білорусі ввезли по залізниці понад 37 тисяч тонн боєприпасів. Найбільшу кількість було ввезено в лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Спільноти залізничників Білорусі.
За цей проміжок часу на територію РБ було ввезено 1390 вагонів з "врахованими" боєприпасами, що склало 37 267 тонн:
Серед відправників вантажних вагонів з боєприпасами було об'єднане Стратегічне командування Західного військового округу, ОСК Східного військового округу, ФКУ Управління фінансового забезпечення Міністерства оборони Російської Федерації, а також декілька інших державних закладів та військових частин.
Основні станції призначення розвантаження на Білоруській залізниці:
Раніше стало відомо, що Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.
Попри це, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов вважає, що Білорусь таки готується до ескалації.