UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За півроку в Білорусь ввезли 37 тисяч тонн боєприпасів

Фото: за півроку в Білорусь привезли 37 тисяч тонн боєприпасів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З лютого по серпень 2022 року на територію Білорусі ввезли по залізниці понад 37 тисяч тонн боєприпасів. Найбільшу кількість було ввезено в лютому, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Спільноти залізничників Білорусі.

За цей проміжок часу на територію РБ було ввезено 1390 вагонів з "врахованими" боєприпасами, що склало 37 267 тонн:

  • за лютий було завезено 26 769 тонн (951 вагон);
  • за березень - 8089 тонн (359 вагонів);
  • за червень - 618 тонн (22 вагони);
  • за липень - 1708 тонн (52 вагони);
  • за серпень - 83 тонни (6 вагонів).

Серед відправників вантажних вагонів з боєприпасами було об'єднане Стратегічне командування Західного військового округу, ОСК Східного військового округу, ФКУ Управління фінансового забезпечення Міністерства оборони Російської Федерації, а також декілька інших державних закладів та військових частин.

Основні станції призначення розвантаження на Білоруській залізниці:

  • станція Речиця;
  • станція Хойники;
  • станція Новобілицька;
  • станція Добруш;
  • станція Єльськ;
  • станція Козенки;
  • станція Центроліт;
  • станція Ліда;
  • станція Барановичі-Центральні;
  • станція Барановичі-Поліські;
  • станція Лунинець;
  • станція Заслонове;
  • станція Озерище;
  • станція Осиповичі-1;
  • станція Придвінська;
  • станція Брест-Східний.

Раніше стало відомо, що Білорусь відвела від прикордонних районів більшість військової техніки та повернула її на місця постійної дислокації.

Попри це, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов вважає, що Білорусь таки готується до ескалації.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти України