За полгода в Беларусь ввезли 37 тысяч тонн боеприпасов

С февраля по август 2022 на территорию Беларуси ввезли по железной дороге более 37 тысяч тонн боеприпасов. Наибольшее количество было ввезено в феврале, в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Сообщества железнодорожников Беларуси.
За это время на территорию РБ было ввезено 1390 вагонов с "учтенными" боеприпасами, что составило 37 267 тонн:
Среди отправителей грузовых вагонов с боеприпасами было объединено Стратегическое командование Западного военного округа, ОСК Восточного военного округа, ФКУ Управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, а также ряд других государственных учреждений и воинских частей.
Основные станции назначения разгрузки на Белорусской железной дороге:
Ранее стало известно, что Беларусь отвела от приграничных районов большинство военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.
Несмотря на это, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов считает, что Беларусь готовится к эскалации .