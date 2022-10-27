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За полгода в Беларусь ввезли 37 тысяч тонн боеприпасов

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Беларусь, Четверг 27 октября 2022 18:49
За полгода в Беларусь ввезли 37 тысяч тонн боеприпасов Фото: за полгода в Беларусь привезли 37 тысяч тонн боеприпасов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С февраля по август 2022 на территорию Беларуси ввезли по железной дороге более 37 тысяч тонн боеприпасов. Наибольшее количество было ввезено в феврале, в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Сообщества железнодорожников Беларуси.

За это время на территорию РБ было ввезено 1390 вагонов с "учтенными" боеприпасами, что составило 37 267 тонн:

  • за февраль было завезено 26 769 тонн (951 вагон);
  • за март - 8089 тонн (359 вагонов);
  • за июнь - 618 тонн (22 вагона);
  • за июль - 1708 тонн (52 вагона);
  • за август - 83 тонны (6 вагонов).

Среди отправителей грузовых вагонов с боеприпасами было объединено Стратегическое командование Западного военного округа, ОСК Восточного военного округа, ФКУ Управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, а также ряд других государственных учреждений и воинских частей.

Основные станции назначения разгрузки на Белорусской железной дороге:

  • станция Речица;
  • станция Хойники;
  • станция Новобелицкая;
  • станция Добруш;
  • станция Ельск;
  • станция Козенки;
  • станция Центролит;
  • станция Лида;
  • станция Барановичи-Центральные;
  • станция Барановичи-Полесские;
  • станция Лунинец;
  • станция Заслоново;
  • станция Озерище;
  • станция Осиповичи-1;
  • станция Придвинская;
  • станция Брест-Восточный.

Ранее стало известно, что Беларусь отвела от приграничных районов большинство военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.

Несмотря на это, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов считает, что Беларусь готовится к эскалации .

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