За полгода в Беларусь ввезли 37 тысяч тонн боеприпасов
С февраля по август 2022 на территорию Беларуси ввезли по железной дороге более 37 тысяч тонн боеприпасов. Наибольшее количество было ввезено в феврале, в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Сообщества железнодорожников Беларуси.
За это время на территорию РБ было ввезено 1390 вагонов с "учтенными" боеприпасами, что составило 37 267 тонн:
- за февраль было завезено 26 769 тонн (951 вагон);
- за март - 8089 тонн (359 вагонов);
- за июнь - 618 тонн (22 вагона);
- за июль - 1708 тонн (52 вагона);
- за август - 83 тонны (6 вагонов).
Среди отправителей грузовых вагонов с боеприпасами было объединено Стратегическое командование Западного военного округа, ОСК Восточного военного округа, ФКУ Управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, а также ряд других государственных учреждений и воинских частей.
Основные станции назначения разгрузки на Белорусской железной дороге:
- станция Речица;
- станция Хойники;
- станция Новобелицкая;
- станция Добруш;
- станция Ельск;
- станция Козенки;
- станция Центролит;
- станция Лида;
- станция Барановичи-Центральные;
- станция Барановичи-Полесские;
- станция Лунинец;
- станция Заслоново;
- станция Озерище;
- станция Осиповичи-1;
- станция Придвинская;
- станция Брест-Восточный.
Ранее стало известно, что Беларусь отвела от приграничных районов большинство военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.
Несмотря на это, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов считает, что Беларусь готовится к эскалации .