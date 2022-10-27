За полгода в Беларусь ввезли 37 тысяч тонн боеприпасов

С февраля по август 2022 на территорию Беларуси ввезли по железной дороге более 37 тысяч тонн боеприпасов. Наибольшее количество было ввезено в феврале, в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Сообщества железнодорожников Беларуси.

За это время на территорию РБ было ввезено 1390 вагонов с "учтенными" боеприпасами, что составило 37 267 тонн:

за февраль было завезено 26 769 тонн (951 вагон);

за март - 8089 тонн (359 вагонов);

за июнь - 618 тонн (22 вагона);

за июль - 1708 тонн (52 вагона);

за август - 83 тонны (6 вагонов).

Среди отправителей грузовых вагонов с боеприпасами было объединено Стратегическое командование Западного военного округа, ОСК Восточного военного округа, ФКУ Управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, а также ряд других государственных учреждений и воинских частей.

Основные станции назначения разгрузки на Белорусской железной дороге: