ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півночі Косова біля патруля НАТО пролунали постріли

Новость на русском →
Понеділок 26 грудня 2022 02:22
На півночі Косова біля патруля НАТО пролунали постріли Фото: місія НАТО в Косові KFOR (jfcnaples.nato.int/kfor/media-center)
Автор: Володимир Костирін

На півночі Косова поруч із патрулем KFOR (місія НАТО в цій частково визнаній державі) пролунали постріли, де місцеві серби встановили блокпости на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що на момент пострілів у районі Зубін-Потік ніхто не постраждав, також не було пошкоджень транспорту.

У місії НАТО KFOR не уточнили, звідки саме було зроблено постріли. При цьому прозвучали вони неподалік місця, де встановлені барикади сербів, виставлені активістами, щоб не дати поліції з Приштини патрулювати район.

За даними сербської газети "Вечірні новини", у місті Зубін-Потік було чути автоматну стрілянину і сталися сутички біля барикад увечері 25 грудня. Перед цим косовський політик Альбін Курті заявляв, що "барикади не можуть продовжуватися нескінченно" і заборонив патріарху Порфирію в'їзд до Косова та Метохії.

Місцеві серби, населення яких становить близько 50 тисяч осіб на півночі Косова, збудували барикади після того, як 10 грудня поліція заарештувала колишнього сербського поліцейського за звинуваченням у нападі на правоохоронців, що діяли під час попередньої акції протесту.

Нагадаємо, на кордоні частково визнаного Косова сталося зіткнення між сербськими правоохоронцями та протестувальниками, які влаштували акцію біля КПП "Ярині", де місія НАТО збільшила чисельність своїх патрулів на тлі мітингу.

Також повідомлялося, що влада частково визнаного Косова заборонила в'їзд сербському патріарху Порфирію, який збирався відвідати Печську патріархію на території країни.

Що відбувається в Косові та чи розпочнеться нова війна на Балканах, читайте у нашому матеріалі

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Косово Сербия
NEWS
Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський
Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація