На севере Косово возле патруля НАТО раздались выстрелы

На севере Косово рядом с патрулем KFOR (миссия НАТО в этом частично признанном государстве) прозвучали выстрелы, где местные сербы установили блокпосты на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что на момент выстрелов в районе Зубин-Поток никто не пострадал, также не было повреждений транспорта.

В миссии НАТО KFOR не уточнили, откуда именно были произведены выстрелы. При этом прозвучали они в недалеко от места, где установлены баррикады сербов, выставленные активистами, чтобы не дать полиции из Приштины патрулировать район.

По данным сербской газеты "Вечерне новости", в городе Зубин-Поток была слышна автоматная стрельба и произошли столкновения возле баррикад вечером 25 декабря. Перед этим косовский политик Альбин Курти заявлял, что "баррикады не могут продолжаться бесконечно", и запретил патриарху Порфирию въезд в Косово и Метохию.

Местные сербы, население которых составляет около 50 тысяч человек на севере Косово, построили баррикады после того, как 10 декабря полиция арестовала бывшего сербского полицейского по обвинению в нападении на действовавших правоохранителей во время предыдущей акции протеста.