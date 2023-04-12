На півночі Києва лунатимуть вибухи, працюють сапери

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Тому в деяких районах міста може бути гучно. Зберігайте спокій. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте до укриття", - додає пресслужба.

Як пише КМВА, сапери працюватимуть у Вишгородському районі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Києві вже знищували вибухонебезпечні предмети. Тоді ж роботи також проводились у Вишгородському районі міста.

Також промислові роботи нещодавно проводились й в Павлограді Дніпропетровської області. В деяких районах міста лунали вибухи.

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