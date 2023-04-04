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Мешканці Києва та області можуть чути вибухи: працюватимуть сапери

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Київська область, Вівторок 04 квітня 2023 13:00
Мешканці Києва та області можуть чути вибухи: працюватимуть сапери Ілюстративне фото: мешканці Києва та області можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У вівторок, 4 квітня, у Києві та області можуть лунати звуки вибухів. Вони пов'язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів на північних околицях столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Сьогодні у Вишгородському районі сапери ДСНС будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах міста та області може бути гучно.

Українців закликають зберігати спокій, а під час тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 2 квітня біля житлового будинку у Білій Церкві стався вибух, внаслідок чого загинула людина.

Також зазначимо, що нещодавно собака у селі Мощун Київської області лісі виявив гранату.

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