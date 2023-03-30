В Дніпропетровській області можливі звуки вибухів, проводитимуть промислові роботи

Через проведення промислових робіт в Павлограді - в деяких районах міста можливі гучні звуки вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Павлограду.

"Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 11:00 проводяться промислові роботи", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Житомирській області також сьогодні можливі звуки вибухів. У регіоні тривають планові роботи спеціальних служб.

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