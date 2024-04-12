На півночі Ізраїлю пролунали сирени. Країну атакували ракетами

На півночі Ізраїля ввечері п'ятниці, 12 квітня, лунала сирена попередження про ракетний удар. З Лівану по країні було запущено понад 50 ракет.

Як пише видання, попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.

На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" ведуть вогонь по ракетах ворога.

При цьому раніше сирени лунали і в інших містах, що могло свідчити про проникнення безпілотників у глиб країни. Наразі не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.

Як пізніше повідомили в ЦАХАЛ, на півночі Ізраїлю було зафіксовано близько 40 пусків з ліванської території, деякі з них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості.

Оновлено о 20:41.

Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання "Хезболла". У своїй заяві ліванське угрупування стверджує, що випустило десятки ракет "Катюша" по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 12, 2024

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

1 квітня Ізраїль завдав ракетного удару по Дамаску у Сирії, внаслідок чого була зруйнована будівля консульства Ірану. Під час удару загинули щонайменше семеро іранців, серед яких двоє генералів.

Тегеран звинуватив Тель-Авів у нападі й пообіцяв "жорстку" відповідь.

Ізраїль, зі свого боку, попередив Іран про наслідки та заявив про підвищену готовність з боку ЦАХАЛу.

ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.

Детальніше про причини конфлікту, іранські погрози та що пишуть про це світові ЗМІ, - у матеріалі РБК-Україна.

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