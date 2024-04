На півночі Ізраїлю пролунали сирени. Країну атакували ракетами

Як пише видання, попередження про наближення ракет лунали у населених пунктах Галілейської провінції, що поблизу ліванського кордону.

На відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" ведуть вогонь по ракетах ворога.

При цьому раніше сирени лунали і в інших містах, що могло свідчити про проникнення безпілотників у глиб країни. Наразі не надходило жодних повідомлень про пошкодження або поранення.

Як пізніше повідомили в ЦАХАЛ, на півночі Ізраїлю було зафіксовано близько 40 пусків з ліванської території, деякі з них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості.

Оновлено о 20:41.

Відповідальність за ракетний обстріл Галілейського півострова взяло на себе угруповання "Хезболла". У своїй заяві ліванське угрупування стверджує, що випустило десятки ракет "Катюша" по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю.

Multiple Iron Dome interceptions seen over the Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL