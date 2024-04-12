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Іран пообіцяв "контрольовано" атакувати Ізраїль

П'ятниця 12 квітня 2024 00:57
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Іран пообіцяв "контрольовано" атакувати Ізраїль Фото: Іран обіцяє "не ескалаційну" відповідь Ізраїлю за атаку на своє консульство в Дамаску (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Іран дав зрозуміти Вашингтону, що відповість на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії таким чином, щоб уникнути серйозної ескалації, і не буде діяти поспішно, повідомляють іранські джерела.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією джерел видання, послання Ірану Вашингтону передав міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан під час візиту до арабської держави Перської затоки Оман, яка часто виступає посередником між Тегераном і Вашингтоном.

Знайоме з американською розвідкою джерело, не знало про повідомлення, передане через Оман. Однак за його словами, Іран "дуже чітко дав зрозуміти", що його відповідь на напад на посольство у Дамаску буде "контрольованою" та "не ескалаційною". І що він планує "використовувати регіональних маріонеток для проведення низки нападів на Ізраїль".

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії Дамаску було повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали. Одним із загиблих військових виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".

Ізраїль попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території, країна завдасть ударів у відповідь.

Тим часом Іран звернувся до США з проханням не втручатися в атаку по Ізраїлю.

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