Іран пообіцяв "контрольовано" атакувати Ізраїль

Фото: Іран обіцяє "не ескалаційну" відповідь Ізраїлю за атаку на своє консульство в Дамаску (Getty Images)

Іран дав зрозуміти Вашингтону, що відповість на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії таким чином, щоб уникнути серйозної ескалації, і не буде діяти поспішно, повідомляють іранські джерела.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією джерел видання, послання Ірану Вашингтону передав міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан під час візиту до арабської держави Перської затоки Оман, яка часто виступає посередником між Тегераном і Вашингтоном. Знайоме з американською розвідкою джерело, не знало про повідомлення, передане через Оман. Однак за його словами, Іран "дуже чітко дав зрозуміти", що його відповідь на напад на посольство у Дамаску буде "контрольованою" та "не ескалаційною". І що він планує "використовувати регіональних маріонеток для проведення низки нападів на Ізраїль".