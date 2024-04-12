На севере Израиля раздались сирены. Страну атакуют ракетами

На севере Израиля вечером пятницы, 12 апреля, раздавалась сирена предупреждения о ракетном ударе. Из Ливана по стране было запущено более 50 ракет.

Как пишет издание, предупреждения о приближении ракет раздавались в населенных пунктах Галилейской провинции, вблизи ливанской границы.

На видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" ведут огонь по ракетам врага.

При этом ранее сирены звучали и в других городах, что могло свидетельствовать о проникновении беспилотников в глубь страны. Пока не поступало никаких сообщений о повреждениях или ранениях.

Как позже сообщили в ЦАХАЛ, на севере Израиля было зафиксировано около 40 пусков с ливанской территории, некоторые из них были перехвачены. Остальные упали на открытой местности.

Обновлено в 20:41.

Ответственность за ракетный обстрел Галилейского полуострова взяла на себя группировка "Хезболла". В своем заявлении ливанская группировка утверждает, что выпустила десятки ракет "Катюша" по артиллерийским позициям ЦАХАЛа на севере Израиля.

Множественная внезапная внезапная внезапность портретов за Galilee Panhandle. https://t.co/zSXkgN2VVA pic.twitter.com/20KoQueqtL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 12, 2024

Угроза нападения Ирана на Израиль

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по Дамаску в Сирии, в результате чего было разрушено здание консульства Ирана. При ударе погибли по меньшей мере семь иранцев, среди которых два генерала.

Тегеран обвинил Тель-Авив в нападении и пообещал "жесткий" ответ.

Израиль со своей стороны предупредил Иран о последствиях и заявил о повышенной готовности со стороны ЦАХАЛа.

СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.

Детальнее о причинах конфликта, иранских угрозах и пишущих об этом мировых СМИ, - вматериале РБК-Украина .

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