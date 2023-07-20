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На північному заході окупованого Криму лунали вибухи: подробиці

Фото: на північному заході окупованого Криму лунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

На північному заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи сьогодні вночі, 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

За даними представників окупаційної "влади", внаслідок вибухів пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби.

Причиною вибухів, на думку окупантів, нібито став безпілотник. Також повідомляється, що жертвою вибухів став підліток. Цікаво, що населений пункт, і навіть район, у якому вночі лунали вибухи, так звані "влада" тримає в секреті.

Вибухи пролунали у Раздольному

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", вибухи сьогодні о 4:30 ночі пролунали у селі Роздольне.

Вибухи у Криму

У тимчасово окупованому Криму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну періодично відбуваються вибухи та займання на складах боєприпасів та техніки окупантів, а також у місцях їхнього проживання.

Так, учора у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи у Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були "прильоти" на територію Старокримського полігону на сході півострова. Сталася детонація боєприпасів.

Крім того, вдень 18 липня у різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Стало відомо, що на півночі Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи, місцеві повідомляли, що від них у повітрі "відчувалась вібрація".

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