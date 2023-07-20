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На северо-западе оккупированного Крыма звучали взрывы: подробности

Фото: на северо-западе оккупированного Крыма звучали взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

На северо-западе временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы сегодня ночью, 20 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

По данным представителей оккупационных "властей", в результате взрывов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

Причиной взрывов, по мнению оккупантов, якобы стал беспилотник. Также сообщается, что жертвой взрывов стал подросток. Интересно, что населенный пункт, и даже район, в котором ночью звучали взрывы, так называемые "власти" держат в секрете.

Взырвы прозвучали в Раздольном

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", взрывы сегодня в 4:30 ночи прозвучали в селе Раздольном.

Взрывы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину периодически происходят взрывы и возгорания на складах боеприпасов и техники оккупантов, а также в местах их проживания.

Так, вчера во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе возле села Кринички. Предварительно, были "прилеты" на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова. Произошла детонация боеприпасов.

Кроме того, днем 18 июля в разных городах временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Стало известно, что на севере Крыма, в Красноперекопске, раздались взрывы, местные сообщали, что от них в воздухе "ощущалась вибрация".

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