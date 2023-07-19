У Криму пролунали вибухи на полігоні, кажуть про "прильоти"
У тимчасово окупованому Криму сталися вибухи в Кіровському районі біля села Кринички рано-вранці 19 липня. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону на сході півострова, і відбулася детонація боєприпасів.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал "Кримський вітер".
"На Старокримському полігоні біля села Кринички поцілили по складу боєприпасів, продовжується детонація", - йдеться у публікації.
Також зазначається, що прильотів було три, і зафіксовано попадання по полігону, після чого відбулася детонація, і "вибухи чути навіть у Феодосії".
Після цього військові РФ перекрили дороги і всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік "Тавриди".
Село Кринички в Кіровському районі АРК, біля якого розташований "Старокримский" полігон (фото: google.com/maps)
Вибухи у Криму
На тимчасово окупованому півострові Крим періодично лунають вибухи. Зазвичай вони пов'язані з атаками українських військових, які б'ють по скупченнях окупантів, їхній техніці та боєприпасах чи стратегічним об'єктам.
Так, наприклад, удень 18 липня. У різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Стало відомо, що на півночі Криму, у Красноперекопську, пролунали вибухи, місцеві повідомляли, що від них у повітрі "відчувалася вібрація".
Нагадаємо також, що позавчора вночі вибухи пролунали на Кримському мосту, внаслідок чого було зруйновано один проліт.
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