На північному сході Москви вибухи та велика пожежа: що сталося

На північному сході Москви (Російська Федерація) гримлять вибухи на території великого ангара. Імовірно, там знаходяться газові балони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-пабліки та МНС.

Як уточнили в російському МНС, загорівся склад площею 150 квадратів загорівся склад. Інформації про постраждалих не надходило. Пабліки пишуть, що на місце направлено пожежний поїзд.

Повідомляється, що загоряння сталося на 7-му проїзді Мар'їної Рощі. У мережі з'явилося відео, на якому видно велику пожежу і чути вибухи.

Нагадаємо, раніше в січні загорівся складський комплекс у місті Клин Московської області. У цьому місті розташоване військове містечко й аеродром "Клин-5", на якому останньому базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення.

Зазначимо, деякі інциденти на російській території є результатом українських диверсій. Наприклад, нещодавно в Санкт-Петербурзі було знищено локомотив 3M62У, який забезпечував логістику російської окупаційної армії.

Повідомлялося, що вогонь знищив усю систему управління. У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси і військову техніку, не підлягає відновленню.

А влітку партизани влаштували диверсію на залізниці в Ростовській області. Повідомлялося, що агенти руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, що зв'язує Росію та окуповану частину Донецької області.

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