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У Санкт-Петербурзі знищено локомотив, що забезпечував логістику окупаційної армії РФ (відео)

Понеділок 20 січня 2025 14:14
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У Санкт-Петербурзі знищено локомотив, що забезпечував логістику окупаційної армії РФ (відео) Ілюстративне фото: локомотив 3M62У було знищено у Санкт-Петербурзі (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У російському Санкт-Петербурзі днями було знищено локомотив 3M62У. Він забезпечував логістику російської окупаційної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управляння розвідки України.

За даними ГУР, російський локомотив було знищено ще 18 січня 2025 року у трамвайному депо "Руч'ї" міста Санкт-Петербург. Цей локомотив росіяни використовували для логістичного забезпечення своєї армії.

За попередніми даними, вогонь знищив усю систему управління.

"Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає", - повідомили в ГУР.

Раніше ми писали про те, що у листопаді у Башкирії зійшли з рейок 22 вагони, які були завантажені вугіллям.

Також партизани здійснили диверсію на залізниці у Ростовській області Росії. Агенти партизанського руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, яка зв'язує Росію та окуповану частину Донецької області.

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