Під Москвою сталась масштабна пожежа, горить складський комплекс

У місті Клин, Московська область, загорівся складський комплекс. Площа вогню становить 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське інформаційне агентство " Интерфакс ".

Наразі, як стверджують рятувальники, інформації щодо постраждалих немає. Причини загоряння також поки що не уточнюються.

До ліквідації вогню залучені більше 40 осіб й 12 одиниць техніки.

Як пише Telegram-канал Shot, окрім складського комплексу горять нові споруди, які ще не встигли здати.

Окремо додамо, що у Клину розташоване військове містечко й аеродром "Клин-5". На останньому базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення, у розпорядженні якої знаходяться вертольоти: