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На северо-востоке Москвы взрывы и крупный пожар: что произошло

Москва, Воскресенье 02 февраля 2025 20:09
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На северо-востоке Москвы взрывы и крупный пожар: что произошло Фото: в Москве крупный пожар на складе с газовыми баллонами (иллюстративное фото mchs.gov.ru)
Автор: Данила Крамаренко

На северо-востоке Москвы (Российская Федерация) гремят взрывы на территории крупного ангара. Предположительно, там находятся газовые баллоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-паблики и МЧС.

Сообщается, что возгорание произошло на 7-м проезде Марьиной Рощи. В сети появилось видео, на котором видно крупный пожар и слышны взрывы.

Как уточнили в российском МЧС, загорелся склад площадью 150 квадратах загорелся склад. Информации о пострадавших не поступало. Паблики пишут, что на место направлен пожарный поезд.

Напомним, ранее в январе загорелся складской комплекс в городе Клин Московской области. В этом городе расположен военный городок и аэродром "Клин-5", на котором последнем базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения.

Отметим, некоторые инциденты на российской территории являются результатом украинских диверсий. Например, недавно в Санкт-Петербурге был уничтожен локомотив 3M62У, который обеспечивал логистику российской оккупационной армии.

Сообщалось, что огонь уничтожил всю систему управления. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что локомотив, который таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику, не подлежит восстановлению.

А летом партизаны устроили диверсию на железной дороге в Ростовской области. Сообщалось, что агенты движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.

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