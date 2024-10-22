У Північній Кореї цинічно спростували відправку військ на війну проти України

"Що стосується так званої військової співпраці з Росією, наша делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки", - заявив представник КНДР на сесії першого комітету Генасамблеї ООН із роззброєння та міжнародної безпеки.

Також він додав, що, на його думку, метою таких чуток нібито є очорніння іміджу КНДР та "підрив законних, дружніх і співробітницьких відносин між двома суверенними державами".

Yonhap звернула увагу, що це перший публічний коментар північнокорейського чиновника щодо інформації про відправку північнокорейських солдатів до Росії для війни проти України.

Так Ча Сон Нам відреагував на ствердження постпреда України в ООН Сергія Кислиці про те, що Північна Корея планує відправити на війну проти України 11 тисяч своїх солдатів.