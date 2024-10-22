В Северной Корее цинично опровергли отправку войск на войну против Украины

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, наша делегация не считает нужным комментировать такие беспочвенные стереотипные слухи", - заявил представитель КНДР на сессии первого комитета Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности.

Также он добавил, что, по его мнению, целью таких слухов якобы является очернение имиджа КНДР и “подрыв законных, дружественных и сотруднических отношений между двумя суверенными государствами”.

Yonhap обратило внимание, что это первый публичный комментарий северокорейского чиновника насчет информации об отправке северокорейских солдат в Россию для войны против Украины.

Так Ча Сон Нам отреагировал на утверждение постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы о том, что Северная Корея планирует отправить на войну против Украины 11 тысяч своих солдат.