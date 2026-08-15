В Північній Кореї розкрили деталі послання Путіна до Кім Чен Ина

Про що написав Путін

У посланні до Кім Чен Ина з нагоди річниці визволення Кореї від японського колоніального панування Путін заявив, що впевнений: Росія та Північна Корея продовжать "конструктивну спільну роботу" над нагальними двосторонніми та міжнародними питаннями.

Символічний жест Кіма

Того ж дня, у п'ятницю, Кім Чен Ин відвідав Вежу визволення в Пхеньяні, щоб вшанувати пам'ять радянських солдатів, які воювали проти Японії у Другій світовій війні.

Він поклав вінок із написом: "Ми не забуваємо подвигу радянських воїнів-мучеників". За словами Кіма, спадщина "кровних зв'язків" і "бойової дружби" між двома країнами стала наріжним каменем дедалі тіснішого партнерства.