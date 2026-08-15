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В Північній Кореї розкрили деталі послання Путіна до Кім Чен Ина

02:09 15.08.2026 Сб
2 хв
Кім поклав вінок із дуже промовистим написом на честь радянських солдатів
aimg Катерина Коваль
Фото: російський диктатор Володимир Путін та глава КНДР Кім Чен Ін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва й Пхеньян активно співпрацюють у всіх сферах і координують зусилля заради регіональної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про що написав Путін

У посланні до Кім Чен Ина з нагоди річниці визволення Кореї від японського колоніального панування Путін заявив, що впевнений: Росія та Північна Корея продовжать "конструктивну спільну роботу" над нагальними двосторонніми та міжнародними питаннями.

Символічний жест Кіма

Того ж дня, у п'ятницю, Кім Чен Ин відвідав Вежу визволення в Пхеньяні, щоб вшанувати пам'ять радянських солдатів, які воювали проти Японії у Другій світовій війні.

Він поклав вінок із написом: "Ми не забуваємо подвигу радянських воїнів-мучеників". За словами Кіма, спадщина "кровних зв'язків" і "бойової дружби" між двома країнами стала наріжним каменем дедалі тіснішого партнерства.

Напруга навколо Північної Кореї останнім часом зростає. 14 серпня Пхеньян заявив про "поріг ядерної війни" і пригрозив США та Південній Кореї - приводом стали заплановані спільні військові навчання, які в КНДР назвали такими, що наближають світ до ядерного конфлікту.

Днем раніше генерал Командування ООН заявив, що війна в Україні дає Північній Кореї нову перевагу - участь у бойових діях дозволила Пхеньяну отримати сучасний бойовий досвід і випробувати власні ракетні системи.

Про зростання військової співпраці Москви й Пхеньяна свідчать й інші заяви останніх днів. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія отримала нову поставку балістичних ракет з КНДР, а здобутий у війні досвід дозволяє Пхеньяну вдосконалювати власний ракетний потенціал. За даними української розвідки, Росія також планує залучити до 50 тисяч солдатів з КНДР, які на фронті засвоюють тактику й технології сучасної війни.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяКНДРКім Чен Ин