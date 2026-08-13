ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Війна в Україні дає Північній Кореї нову перевагу, - генерал Командування ООН

16:50 13.08.2026 Чт
3 хв
Пхеньян випробував ракети і здобув унікальний досвід
aimg Сергій Козачук
Війна в Україні дає Північній Кореї нову перевагу, - генерал Командування ООН Фото: КНДР здобула небезпечний бойовий досвід в Україні (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Участь у російсько-українській війні дала північнокорейським військам сучасний бойовий досвід і можливість випробувати свої ракетні системи, що змінює розрахунки безпеки на Корейському півострові.

Про це заявив заступник командувача Командування ООН (UNC) генерал-лейтенант Скотт Вінтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News.

Уроки війни та нові загрози

За словами австралійського генерала, альянс Пхеньяна з Москвою дав військам КНДР змогу ознайомитися з технологіями та тактикою сучасної війни.

"Відносини між Північною Кореєю та Росією, а також участь Північної Кореї у війні в Україні є своєчасним нагадуванням усім нам про глобальний характер загроз безпеці", - наголосив Вінтер.

Він підкреслив, що Північна Корея використала цей конфлікт як можливість для випробування низки своїх балістичних ракетних систем і отримала реальний бойовий досвід.

Отриманий Пхеньяном досвід врахують під час щорічних військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи Ульчі" (UFS), які стартують у понеділок.

У них візьмуть участь 70 військовослужбовців з 11 країн-членів UNC. Цьогорічні навчання включатимуть сценарії протидії загрозам глушіння GPS, кібератакам та операціям із використанням дронів.

За кілька днів до навчань КНДР знову запустила балістичні ракети. В UNC засудили такі "провокації", зазначивши, що вони збільшують ймовірність помилок на півострові.

Польоти дронів та порушення перемир'я

Одним із завдань UNC є моніторинг дотримання перемир'я. Водночас командування досі не оприлюднило результати розслідування щодо звинувачень Сеула у відправці військових дронів до Пхеньяна в жовтні 2024 року.

Вінтер відмовився підтвердити, чи завершено це розслідування, яке триває майже два роки. Він пояснив, що такі справи є "неймовірно складними" і не всі звіти виносяться на загал.

Чим займається Командування ООН

Командування ООН (UNC) - це багатосторонній орган під керівництвом США, який відповідає за контроль і дотримання перемир'я на Корейському півострові, укладеного після Корейської війни 1950-1953 років.

Основними завданнями організації є моніторинг і розслідування, деескалація та комунікація та оборона Південної Кореї.

Військова співпраця РФ та КНДР

Нагадаємо, що військова співпраця між Москвою та Пхеньяном значно посилилася і вийшла на новий рівень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Північна Корея не лише регулярно постачає російським військам боєприпаси, а й надає нові партії ракет та відправляє власний контингент.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала нову поставку балістичних ракет з КНДР.

За його словами, така співпраця створює додаткові ризики для всього світу, адже отриманий у війні досвід дозволяє Пхеньяну суттєво вдосконалити власний ракетний потенціал.

Крім того, за даними української розвідки, Росія має намір залучити до 50 тисяч солдатів з КНДР. Виконання завдань на російській території та безпосередня участь у боях дозволяють північнокорейським військовим засвоїти тактику та технології сучасної війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КНДР Російська Федерація Війна в Україні ООН Корея
Новини
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Аналітика
Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість