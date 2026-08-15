В Северной Корее раскрыли детали послания Путина к Ким Чен Ина

О чем написал Путин

В послании к Ким Чен Ину по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства Путин заявил, что уверен: Россия и Северная Корея продолжат "конструктивную совместную работу" над неотложными двусторонними и международными вопросами.

Символический жест Кима

В тот же день, в пятницу, Ким Чен Ын посетил Башню освобождения в Пхеньяне, чтобы почтить память советских солдат, воевавших против Японии во Второй мировой войне.

Он положил венок с надписью: "Мы не забываем подвиг советских воинов-мучеников". По словам Кима, наследие "кровных связей" и "боевой дружбы" между двумя странами стало краеугольным камнем более тесного партнерства.