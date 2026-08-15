В Северной Корее раскрыли детали послания Путина к Ким Чен Ина

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян активно сотрудничают во всех областях и координируют усилия ради региональной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О чем написал Путин
В послании к Ким Чен Ину по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства Путин заявил, что уверен: Россия и Северная Корея продолжат "конструктивную совместную работу" над неотложными двусторонними и международными вопросами.
Символический жест Кима
В тот же день, в пятницу, Ким Чен Ын посетил Башню освобождения в Пхеньяне, чтобы почтить память советских солдат, воевавших против Японии во Второй мировой войне.
Он положил венок с надписью: "Мы не забываем подвиг советских воинов-мучеников". По словам Кима, наследие "кровных связей" и "боевой дружбы" между двумя странами стало краеугольным камнем более тесного партнерства.
Напряжение вокруг Северной Кореи в последнее время растет. 14 августа Пхеньян заявил о "пороге ядерной войны" и пригрозил США и Южной Корее - поводом стали запланированные совместные военные учения, которые в КНДР назвали приближающими мир к ядерному конфликту.
Днем ранее генерал Командования ООН заявил, что война в Украине дает Северной Корее новое преимущество - участие в боевых действиях позволило Пхеньяну получить современный боевой опыт и испытать собственные ракетные системы.
О росте военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна свидетельствуют и другие заявления последних дней. Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую поставку баллистических ракет из КНДР, а полученный в войне опыт позволяет Пхеньяну совершенствовать свой ракетный потенциал. По данным украинской разведки, Россия также планирует привлечь до 50 тысяч солдат из КНДР, которые на фронте усваивают тактику и технологии современной войны.