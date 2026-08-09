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Росія має намір залучити до 50 тисяч солдатів КНДР, - Зеленський

00:55 09.08.2026 Нд
2 хв
Що сказав Зеленський про участь солдатів КНДР у війні проти України?
aimg Едуард Ткач
Росія має намір залучити до 50 тисяч солдатів КНДР, - Зеленський Фото: північнокорейці навчатимуться сучасної війни (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія ухвалила рішення, щоб на її території для виконання завдань було ще від 30 до 50 тисяч солдатів з Північної Кореї. Це означає, що вони є досвідом сучасної війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Ми повинні розуміти, що корейці час від часу з'являються на території РФ, ми це бачимо, ми це знаємо. Якщо спочатку йшлося про сотні, потім про тисячі, то зараз ухвалено рішення, щоб на території Росії знаходилося від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Вони вивчають цю війну", - сказав глава держави.

Він підкреслив, що з огляду на те, що КНДР отримуватиме досвід сучасної війни від РФ, це може нести загрозу для інших держав на азіатському напрямку.

Крім цього, Північна Корея отримає від Росії ліцензії та всі військові інструменти. У сукупності та з урахуванням того, що ракети на КНДР виявлялися на території України, Зеленський вважає, що Південна Корея має більш тісно співпрацювати з Україною.

"Ми відкриті. Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того, чого нам бракує, - а саме системи протиповітряної оборони. А ми готові працювати й у напрямку Drone Deal тощо. У Південній Кореї існує юридичне обмеження відповідно до Конституції, це їхній вибір. Але ми хотіли б співпраці й розраховуємо на це, наші дипломати ведуть переговори", - підсумував президент.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, днями у Bloomberg з’явилася стаття, в якій йшлося про те, що доходи глави КНДР Кім Чен Ина зросли після початку повномасштабної війни РФ проти України. Зокрема, з 2022 по 2025 рік він отримав 22 млрд доларів іноземної виручки.

Також ми писали, що за даними ГУР МО України, Північна Корея перекинула до Росії партію з понад 100 балістичних ракет та спеціалізовані ракетні підрозділи. Це, у свою чергу, може призвести до ще більших руйнувань в Україні.

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Володимир Зеленський Російська Федерація КНДР Війна в Україні
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