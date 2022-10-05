Північний анфас угруповання РФ в Херсонській області впав протягом доби, - Арестович
Північний анфас угруповання РФ в Херсонської області впав протягом доби. Саме тому українські військові проводять на тому напрямку успішний контрнаступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Там стрімкий обвал, північний анфас угруповання РФ впав протягом доби дуже швидко", - йдеться у заяві.
Арестович пояснив, що в двох ключових точках, а саме у Великій Олександрівці та Давидовому Броді, місяць точилася найважча боротьба. Вона тривала навіть за спроби наступати на початку вересня.
"А раніше там теж чимало крові нам попили. І ось вони менше ніж за добу впали", - додав Арестович.
За його словами, це дуже гарна новина.
Нагадаємо, що у Херсонській області бійці Збройних сил України продовжують свій контрнаступ. Росіяни відступають і намагаються десь закріпитись.
Також у вівторок, 4 жовтня, стало відомо, що українські військові звільнили ще вісім населених пунктів у Херсонській області.
Також ми писали, що, за даними Інституту вивчення війни, Росія стрімко втрачає позиції на півночі Херсонської області через мізерне розташування сил.
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