Північний анфас угруповання РФ в Херсонській області впав протягом доби, - Арестович

Північний анфас угруповання РФ в Херсонської області впав протягом доби. Саме тому українські військові проводять на тому напрямку успішний контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі " Фейгін Live ".

"Там стрімкий обвал, північний анфас угруповання РФ впав протягом доби дуже швидко", - йдеться у заяві.

Арестович пояснив, що в двох ключових точках, а саме у Великій Олександрівці та Давидовому Броді, місяць точилася найважча боротьба. Вона тривала навіть за спроби наступати на початку вересня.

"А раніше там теж чимало крові нам попили. І ось вони менше ніж за добу впали", - додав Арестович.

За його словами, це дуже гарна новина.