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Северный анфас группировки РФ в Херсонской области упал в течение суток, - Арестович

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Украина, Среда 05 октября 2022 23:00
Северный анфас группировки РФ в Херсонской области упал в течение суток, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник Офиса президента (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитрий Браславский

Северный анфас группировки РФ в Херсонской области упал в течение суток. Именно поэтому украинские военные проводят в этом направлении успешное контрнаступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"Там стремительный обвал, северный анфас группировки РФ упал в течение суток очень быстро", - говорится в заявлении.

Арестович объяснил, что в двух ключевых точках, а именно в Великой Александровке и Давыдовом Броде, месяц шла самая тяжелая борьба. Она продолжалась даже при попытках наступать в начале сентября.

"А раньше там тоже немало крови нам попили. И вот они меньше, чем за сутки упали", - добавил Арестович.

По его словам, это очень хорошая новость.

Напомним, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.

Также во вторник, 4 октября, стало известно, что украинские военные освободили еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.

Также мы писали, что, по данным Института изучения войны, Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.

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