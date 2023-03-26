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Генштаб Північної Македонії схвалив передачу Україні вертольотів Мі-24

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Скоп'є, Неділя 26 березня 2023 11:09
Генштаб Північної Македонії схвалив передачу Україні вертольотів Мі-24 Фото: Північна Македонія передасть Україні вертольоти Мі-24 (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний штаб Північної Македонії погодив передачу Україні вертольотів Мі-24. Мова йде про 12 одиниць цієї техніки.

Про це заявила міністр оборони Північної Македонії Славянка Петровська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю телеканалу Alsat.

Вона зазначила, що Північна Македонія готова передати 12 вертольотів Мі-24, які у 2001 році купила в України. Натомість країна придбає нові західні гвинтокрили.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", - сказала міністр.

За словами глави Міноборони, передача вертольотів України не ослабить обороноздатність Македонії, оскільки частина гелікоптерів певний час не використовувалася.

Петровська пояснює, що рішення про передачу ухвалив Генштаб, тепер питання повинен розглянути уряд.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25.

Також 23 березня стало відомо, що Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29.

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