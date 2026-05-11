Північна Корея заробила половину ВВП на війні в Україні, - ЗМІ

Північна Корея різко збільшила доходи завдяки військовій співпраці з Росією. Режим Кім Чен Ина міг заробити до 13 млрд доларів, отримуючи не лише валюту, а й ресурси та нові військові технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.
За оцінками, Північна Корея заробила до 14 мільярдів доларів за три роки, що майже дорівнює річному валовому внутрішньому продукту країни.
Йдеться про постачання:
Загальна вартість поставок, за різними оцінками, становить від 7 до 13,8 млрд доларів.
Експерти також вважають, що частина цих ракет створювалася за участі російських технологій.
У відповідь Москва, ймовірно, розраховується не лише грошима.
КНДР може отримувати:
Окремо Росія платить за участь північнокорейських військових у бойових діях. Лише за рік, починаючи з осені 2024-го, ця сума могла перевищити 600 млн доларів.
За даними південнокорейської розвідки, на фронті зараз можуть перебувати близько 10 тисяч північнокорейських спецпризначенців.
Крім них, у зоні бойових дій можуть працювати:
Також є дані, що Пхеньян готує ще 30 тисяч військових для відправки до Росії.
Північнокорейські військові, які беруть участь у війні проти України, можуть отримувати близько 2 тисяч доларів щомісяця.
У разі загибелі їхнім родинам обіцяють компенсації до 10 тисяч доларів.
За інформацією розвідки Південної Кореї, станом на лютий близько 6 тисяч військових КНДР були вбиті або поранені.
У Північній Кореї учасників війни подають як "національних героїв".
Родинам загиблих можуть надавати привілеї, зокрема житло в Пхеньяні.
Наприкінці квітня в країні навіть провели церемонію відкриття меморіального комплексу на честь військових, яких залучили до війни. На захід запросили і високопосадовців із Росії.
Таким чином, співпраця з Москвою стала для режиму Кім Чен Ина не лише джерелом великих прибутків, а й способом зміцнити власну владу всередині країни.
Нагадаємо, нещодавно диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян і надалі "повністю підтримуватиме" політику Росії щодо нібито захисту її суверенітету, територіальної цілісності та безпекових інтересів.
Також ж він публічно вихваляв військових КНДР, які вчинили самогубство під час боїв у Курській області, назвавши їхній вчинок проявом відданості державі.
Крім того, Кім Чен Ин назвав молодь головною силою для виконання завдань Трудової партії Кореї та закликав її підтримувати участь Північної Кореї у війні на боці Росії проти України.